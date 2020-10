Anche Disney+ affila gli artigli in vista dell’arrivo della stagione autunnale e, per il mese di ottobre 2020, propone alcune novità molto interessanti, oltre a rafforzare il proprio catalogo con titoli già noti al pubblico. In questo senso, la piattaforma cerca di avvicinarsi ad un pubblico amante di alcuni tra gli autori del cinema italiani più apprezzati.

Stiamo parlando di Massimo Troisi e Roberto Benigni, di cui Disney+ propone, dal 2 ottobre, ben quattro pellicole, che si aggiungono a quelle già inserite in catalogo a settembre. Ci sarà spazio anche per Aldo, Giovanni e Giacomo con, dal 16 ottobre, i loro primi tre film.

E gli originali? Non mancheranno neanche quelli. Il 9 ottobre debutta The Right Stuff: Uomini Veri, tratto dall’omonimo libro di Tom Wolfe sulla vita dei Mercury Seven, gli astronauti che negli anni Sessanta, grazie alle loro missioni spaziali, diventarono famosi in tutto il pianeta.

Non possiamo non citare la seconda stagione di The Mandalorian, attesissima serie tv dell’universo di “Star Wars” in arrivo il 30 ottobre. Per i film originali, invece, molto atteso anche “Nuvole” (il 16 ottobre), ispirato alla vita di Zach Sobiech, giovane cantautore morto per un tumore.

Il catalogo includerà anche “Miss Peregrine-La casa dei ragazzi speciali” (23 ottobre), “Descentants 3” (il 23 ottobre) ed il corto inedito “La storia di Olaf” (il 23 ottobre), che si aggiunge all’elenco di produzioni dedicati al mondo di “Frozen”.

Disney+, serie tv originali di ottobre 2020

9 ottobre

The Right Stuff: Uomini Veri (stagione 1)

16 ottobre

Vita da scimpanzè (stagione 1)

30 ottobre

The Mandalorian (stagione 2)

Disney+, film e corti originali di ottobre 2020

16 ottobre

Nuvole

23 ottobre

La storia di Olaf (corto)

Le altre serie tv

Le serie TV più amate arrivano ad ottobre! The Mandalorian 2, la 3° stagione di Violetta e di Soy Luna… e poi il grande cinema con Miss Peregrine, Ferdinand e i film di Aldo, Giovanni e Giacomo! In streaming solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/ktqSdnCggp — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 24, 2020

2 ottobre

Violetta (stagione 3)

9 ottobre

Soy Luna (stagione 3)

Sara e Marti-La nostra storia (stagioni 1-3)

Gli altri film

2 ottobre

Pensavo fosse amore, invece era un calesse

Scusate il ritardo

Le vie del Signore sono finite

Il Piccolo Diavolo

16 ottobre

Ferdinand

Tre uomini e una gamba

Chiedimi se sono felici

Così è la vita

23 ottobre

Miss Peregrine-La casa dei ragazzi speciali

Descendants 3

I pinguini di Mr. Popper

30 ottobre

Zombies 2