A febbraio 2025 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film e cartoni animati, ma anche con l’uscita di nuove stagioni delle sue serie. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a febbraio 2025 per trovare nuovi titoli da vedere.

Le serie tv su Disney+ a febbraio 2025

A febbraio 2025 su Disney+ arriverà il finale di serie di 9-1-1: Lone Star a poche settimane di distanza dagli Stati Uniti, vedremo come si concluderanno le vicende della caserma dei pompieri di Austin guidata da Rob Lowe. Tra le novità più interessanti del mese c’è sicuramente l’arrivo della prima parte della quarta stagione di Abbott Elementary e la serie tv A Thousand Blows creata da Steven Knight (creatore del cult Peaky Blinders). Vi ricordiamo che Grey’s Anatomy, 9-1-1, Doctor Odissey e Tracker sono attualmente in pausa e torneranno con i nuovi episodi prossimamente.

1 sabato – Young Sheldon s.1-6

s.1-6 12 mercoledì – 9-1-1: Lone Star s.5, finale di serie

s.5, finale di serie 19 mercoledì – Le regole del delitto perfetto s.1-6

Il vostro amichevole spider-Man di quartiere (finale di stagione)

s.1-6 (finale di stagione) 21 venerdì – A Thousand Blows s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) 26 mercoledì – Abbott Elementary s.4 (prima parte)

s.4 (prima parte) 28 venerdì – I Maghi di Waverly – ritorno a Waverly Place (4 episodi)

(4 episodi) ogni martedì prosegue la prima stagione di Paradise

ogni giovedì prosegue la prima stagione di High Potential

A Thousand Blows – prima stagione – 21 febbraio

Creata da Steven Knight la serie tv inglese A Thousand Blows è ispirata alle storie vere di un gruppo di personaggi che hanno lottato per sopravvivere nell’East End di Londra nel 1880. Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) e Alec Munroe (Francis Lovehall) erano due amici che arrivavano dalla Giamaica e si sono ritrovati nel mondo criminale della Londra di quegli anni in cui aveva ampio spazio il pugilato a mani nude. Hezekiah inizia ad avere successo in questo sport attirando l’attenzione della Regina dei Quarta Elefanti, Mary Carr (Erin Doherty), che lo sfrutta per promuovere la sua impresa criminale. Intanto Sugar Goodson (Stephen Graham) che si è autoproclamato imperatore del pugilato dell’East End, decide di abbattere il dominio di Hezekiah per soffocarne le ambizioni. Nasce così una lotta tra nuovo e vecchio mondo.

Abbott Elementary – quarta stagione (prima parte) 26 febbraio

Inizia un nuovo anno scolastico alla Abbott Elementary e le difficoltà non mancano nella scuola di Philadelphia che dovrà fare i conti con l’apertura di un campo da golf che rischia di cambiare il volto del quartiere ma che complica anche la vita scolastica. Ma i nostri insegnanti avranno le risorse e le idee giuste per affrontare anche questa situazione e sfruttarla a loro vantaggio. Intanto Janine (Quinta Brunson) e Gregory (Tyler James Williams) vivono la loro storia d’amore, l’arrivo di un tecnico informatico scuote le sicurezze di Ava (Janelle James). Nel corso di questa quarta stagione il nono episodio sarà un crossover con It’s Always Sunny in Philadelphia che sarà ripreso anche nel primo episodio della stagione 17 in arrivo a giugno su FXX negli USA.

Febbraio su Disney+ non solo serie tv

Non solo serie tv a febbraio su Disney+. Tra le novità del mese il 6 febbraio debutta la nuova sesta stagione del docu-reality The Kardashians. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra per superare gli ostacoli che la vita propone loro.

Il 7 febbraio si festeggiano i 30 anni di Il Re Leone con il cine-concerto Il Re Leone all’Hollywood Bowl registrato a Los Angeles. Il 7 febbraio arriverà anche la docu-serie The Space Race. Il 12 febbraio su Disney+ debutterà la docu-serie Harlem Ice, il film Umami – Chef Stellato e l’episodio speciale di Miraculous Londra: Ai confini del tempo.

Il 19 febbraio arriveranno i primi due episodi di Win or Lose prima serie originale Pixar Animation Studios in cui si raccontano le storie di otto personaggi che si preparano per un’importante partita di softball mostrando come ciascuno di loro la stia vivendo. Il 21 febbraio spazio alla stad-up comedy di Chris Distefano: It’s Just Unfortunate.