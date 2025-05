Disney+, le uscite di maggio: grande attesa per Good American Family

Disney+ arricchisce il catalogo di maggio 2025 con attese novità, tra cui la serie drammatica “Good American Family” con Ellen Pompeo.

La TV streaming sta diventando sempre più, prepotentemente, quella che va per la maggiore. In uno scenario dove l’offerta è tantissima e la domanda è altrettanto alta, viene da sè che ogni piattaforma deve attrezzarsi per attirare pubblico.

In questa ottica a beneficiarne sono, senza ombra di dubbio, gli spettatori. Disney + pur essendo una piattaforma specifica, appartenente al brand che tutti conosciamo, è in grado di mettere in piedi una offerta davvero allettante non solo per gli appassionati.

Le uscite Disney + di maggio

Il mese di maggio 2025 si preannuncia ricco di contenuti su Disney+, offrendo agli abbonati una varietà di nuove serie, film e documentari. Tra le uscite più attese, spicca “Good American Family”, una serie drammatica interpretata da Ellen Pompeo, che segna il suo ritorno sul piccolo schermo dopo “Grey’s Anatomy”. La trama si ispira a una storia vera e segue una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Man mano che la famiglia cresce, emergono misteri sulle origini della bambina, portando a tensioni e rivelazioni che mettono alla prova i legami familiari.

Oltre a “Good American Family”, il catalogo di maggio include la seconda stagione de “La vita segreta delle mogli mormoni”, in uscita il 15 maggio. La serie continua a esplorare le dinamiche di un gruppo di mamme influencer mormoni coinvolte in scandali che hanno attirato l’attenzione dei media internazionali.

Per gli appassionati di animazione, il 21 maggio debutta la versione live-action di “Lilo & Stitch”. Il film racconta la storia di Lilo, una bambina hawaiana solitaria, e del suo incontro con Stitch, un alieno fuggitivo che diventa parte della sua famiglia. Questa nuova interpretazione promette di emozionare con il suo mix di avventura e amicizia.

Gli amanti del genere crime possono aspettarsi l’arrivo di “Shardlake” dal 1° maggio. Ambientata nel 1536, la serie segue l’avvocato Matthew Shardlake, la cui vita viene sconvolta quando Thomas Cromwell lo incarica di indagare su una morte sospetta. Tratta dai romanzi di C.J. Sansom, la serie offre un’avvincente immersione nel periodo Tudor.

Infine, per i più giovani e le famiglie, dal 5 maggio sarà disponibile la seconda stagione di “Monsters & Co. La serie”. La storia continua a seguire Tylor Tuskmon nel suo percorso per diventare un Jokester, affrontando nuove sfide e consolidando amicizie all’interno della Monsters, Inc. Con queste e altre aggiunte, Disney+ continua a offrire una programmazione variegata e di qualità, adatta a un pubblico ampio e diversificato.