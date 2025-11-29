Disney Jr. debutta su Sky: dal 1° dicembre un nuovo mondo per i bambini. La programmazione

Quando si ha voglia di tornare bambini e vivere emozioni incredibili, basta guardare un film Disney, in grado di far sognare davvero tutti. La magia di Disney Jr, così, arriva su Sky per la gioia dei bambini che avranno la possibilità di divertirsi, ma anche di imparare con la straordinaria offerta della tv satellitare. Da anni, la Disney fa compagnia ai più piccoli regalando loro sogni e magia attraverso i vari cartoni animati di cui, alcuni, sono dei classici amatissimi anche dagli adulti.

Se fino a diversi anni fa, la Disney rendeva magico il Natale con il lancio di nuovi film animati diventati dei classici come Il Re Leone, La sirenetta o La Bella e la Bestia per citare alcuni titoli amatissimi anche dagli adulti, nell’ultimo periodo, la magia Disney è disponibile tutto l’anno attraverso i vari canali dedicati e, dall’1 dicembre, su Sky sarà disponibile il nuovo canale Disney Jr pensato appositamente per i più piccoli ovvero per i bambini in età prescolare.

Una novità annunciata dall’emittente satellitare e accolta con molto entusiasmo da tutti i clienti.

La programmazione di Disney Jr, in onda su Sky dall’1 dicembre

Si rinnova la collaborazione tra Sky e Disney che, insieme, hanno deciso di dedicare maggiore attenzione ad una fascia di pubblico che rappresenta il futuro della televisione e del mondo. Ai bambini in età prescolare, infatti, sarà totalmente dedicato il canale Disney Jr che li accompagnerà nelle prime scoperte attraverso storie e personaggi che hanno fatto sognare intere generazioni.

Il canale sarà così dedicato ai bambini che non frequentano ancora la scuola elementare ma che cominciano ad essere curiosi rivolgendo tante domande ai genitori. Attraverso film, storie e personaggi amatissimi, Disney Jr condurrà i più piccoli in un viaggio fatto di grandi scoperte, ma anche di sorrisi ed emozioni.

Ogni racconto è stato pensato per offrire momenti di puro divertimento ai più piccoli insieme ai genitori. Tanti i titoli che saranno disponibili, a partire da La casa di Topolino che ha come protagonisti Topolino e i suoi amici che, attraverso il gioco, conducono i bambini alla scoperta del mondo.

Nella programmazione, poi, c’è spazio anche per Spidey e i suoi fantastici amici. I piccoli supereroi Marvel insegnano ai più piccoli i valori dell’amicizia, del lavoro di squadra e della generosità. Ci saranno, poi, le fantastiche avventure di Disney Jr. Ariel. E ancora Sofia la principessa, SuperKitties e Bluey.

Un’offerta ampia e varia, dunque, quella di Disney Jr che, attraverso storie d’avventura, musiche e giochi punta a stuzzicare l’immaginazione, la fantasia e la creatività dei bambini.