Disney+ disponibile su Sky Q e su NOW, dal 1° aprile

A partire da domani, giovedì 1° aprile 2021, Disney+ sarà disponibile anche su Sky Q e su NOW (sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box). Per accedere al servizio streaming della Disney Media and Entertainment Distribution, da Sky Q, è necessario un abbonamento e inserire le proprie credenziali.

L’accordo non riguarda solamente l’Italia ma anche la Germania e l’Austria. L’app Disney+, inoltre, era già disponibile su Sky Q e sui dispositivi NOW nel Regno Unito e in Irlanda.

Ciò significa, ovviamente, che gli abbonati a Sky Q e a Disney+ potranno passare da un contenuto Sky Original ad un titolo Disney, direttamente su Sky Q, senza cambiare dispositivo, trovando anche una selezione dei contenuti di Disney+ direttamente sulla home di Q che si uniscono, quindi, ai contenuti Sky, Netflix e Prime Video di Amazon già presenti. La home di Q, nel corso del 2021, verrà arricchita con nuove integrazioni.

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, ha commentato con soddisfazione l’accordo, ricordando anche le altre app in streaming disponibili su Sky Q:

Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney, che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti. L’arrivo di Disney+ rende ancora più completa l’esperienza di visione su Sky Q e la possibilità di trovare in un unico posto tutti i contenuti Sky e le migliori app in streaming, tra cui anche Netflix, Prime Video, Dazn, Mediaset Play e YouTube, semplifica la vita ai nostri abbonati.

Di seguito, infine, trovate le dichiarazioni di Kathryn Fink, GM Media The Walt Disney Company: