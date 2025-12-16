Disney apre a Sora: via libera ai video generati con i suoi personaggi

L’intelligenza artificiale non sta più ai confini, ma inizia a riscriverli insieme ai grandi studios. Un punto di svolta è in atto

Di come l’intelligenza artificiale sia stata accolta dal mondo del cinema, diversamente, a seconda del “ruolo” che si riveste al suo interno, è stato chiaro fin da subito. Da una parte attori, doppiatori, tecnici, quindi tutta la parte “attiva” sul piede di guerra – che non hanno disdegnato affatto scioperi e proteste – dall’altra, case di produzione che non credono ai loro occhi di poter mettere mano su uno strumento che porta grossi risparmi di tempo e di denaro.

Una cosa che il mondo creativo accusa a questa macchina (infernale?), è proprio quella di essersi appropriata di quella scintilla che l’essere umano ha: l’estro, inventiva, immaginazione, fantasia, o se vogliamo dirlo in forma mistica, sostanzialmente “l’anima”.

Ma il punto del non ritorno, se non è stato già superato, è a pochi ciak, tanto che negli ultimi mesi, la promessa dei video generati dall’AI ha iniziato a sembrare più concreta che mai. Sequenze brevi, movimenti credibili, atmosfere cinematografiche costruite a partire da poche righe di testo.

Il debutto di Sora, un modello text-to-video e un’app per social media sviluppata da OpenAI, ha messo sull’attenti gli addetti ai lavori, ma ha anche riportato al centro un nodo che rimane ancora irrisolto dell’industria audiovisiva contemporanea: il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Un territorio instabile, fatto di sperimentazioni e limiti non sempre chiari, in cui l’innovazione corre più veloce delle norme.

Un’alleanza che ridisegna le regole del gioco

Quale nome si associa di più a fantasia e immaginazione se non quello di Disney? E come un paradosso di poco gusto, proprio Disney e OpenAI hanno siglato un accordo triennale che consente a Sora – e anche agli strumenti di generazione visiva collegati a ChatGPT – di utilizzare ufficialmente un vastissimo catalogo di personaggi e asset appartenenti agli universi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Una collaborazione che segna un punto di svolta: per la prima volta, l’AI generativa entra in contatto diretto con l’iconica casa di produzione attraverso una licenza esplicita.

Non si tratta solo di un via libera creativo. Disney diventa anche uno dei principali clienti di OpenAI, con l’obiettivo di integrare le API dell’azienda in nuovi prodotti e servizi. L’orizzonte va ben oltre la sperimentazione: si parla di funzionalità inedite per Disney+ e di un uso strutturato dell’intelligenza artificiale all’interno dell’ecosistema del gruppo. Grazie all’intesa, Sora può ora attingere a oltre 200 personaggi, ambienti, oggetti di scena e veicoli provenienti da alcuni dei franchise più riconoscibili al mondo. Dai classici dell’animazione come Topolino o Cenerentola fino ai mondi più recenti di Pixar, passando per supereroi Marvel e figure leggendarie della galassia di Star Wars.

È però fondamentale chiarire un punto: l’accordo riguarda i personaggi, non le persone. Volti, voci e sembianze di attori reali restano esclusi, a tutela dei diritti individuali degli interpreti. Un confine preciso che mostra come la partnership punti a un uso controllato e responsabile dell’AI. E questo fa ben sperare. Negli ultimi anni, Disney ha dimostrato di non tollerare l’uso non autorizzato delle proprie proprietà intellettuali da parte di piattaforme di intelligenza artificiale. I casi Midjourney e Character.AI lo confermano. Le cose oggi non cambiano più di tanto: creare contenuti con personaggi Disney al di fuori di ambienti autorizzati resta una violazione.

Sora, invece, opera all’interno di una cornice legale definita. Questo significa che immagini e video generati tramite la piattaforma, nei limiti previsti dalla licenza, non infrangono il copyright. Un passaggio chiave per l’intero settore, che potrebbe diventare un modello per future collaborazioni tra studios e sviluppatori di AI. L’accordo tra Disney e OpenAI non è solo una notizia tecnologica, ma un segnale di grande impatto: l’industria dell’intrattenimento smette di osservare l’AI da lontano e sceglie di entrarci in dialogo, ponendo regole chiare. Per creativi, registi e fan, si apre uno spazio inedito? Sicuramente quello in cui l’immaginazione incontra l’algoritmo.