Disney, i 5 film in uscita nel 2026: tutto quello che c’è da sapere

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per la Disney, che porterà nelle sale cinematografiche italiane alcuni dei titoli più attesi del panorama cinematografico mondiale. Dopo il successo di Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere che chiudono il 2025, la Casa di Topolino ha pronto un calendario ricchissimo di blockbuster destinati a conquistare il pubblico di tutte le età.

Star Wars: The Mandalorian e Grogu

Il primo grande appuntamento è fissato per il 20 maggio 2026 con Star Wars: The Mandalorian e Grogu, il film che porta sul grande schermo le avventure della serie Disney+ che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Diretto da Jon Favreau, il lungometraggio vedrà il ritorno di Pedro Pascal nei panni del cacciatore di taglie mandaloriano, affiancato dall’adorabile Grogu (conosciuto affettuosamente come Baby Yoda). Nel cast anche Sigourney Weaver in un ruolo avvolto nel mistero e ancora non rivelato nemmeno dall’attrice.

Toy Story 5

A giugno 2026 arriverà invece Toy Story 5, il nuovo capitolo della saga Pixar che ha fatto la storia dell’animazione. Il film è diretto dal premio Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Alla ricerca di Nemo) e vede il ritorno delle voci storiche in quella che è la versione originale americana: e dunque Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) e Tony Hale (Forky).

La trama introduce un nuovo antagonista tecnologico, Smarty Pants (doppiato da Conan O’Brien nella versione originale), un giocattolo hi-tech che insegna l’uso del vasino e che metterà in difficoltà Buzz, Woody e tutta la gang durante i momenti di gioco con i bambini.

Oceania – il live action

Il 19 agosto 2026 sarà la volta dell’attesissimo adattamento live-action di Oceania, con Catherine Laga’aia – attricedi cui si parla tantissimo – nel ruolo della coraggiosa navigatrice Vaiana e Dwayne Johnson – The Rock – che torna a interpretare il semidio mutaforma Maui.

Il film è diretto da Thomas Kail, vincitore di Emmy e Tony Award per Hamilton, e promette di portare sul grande schermo le splendide immagini, i suoni e le canzoni che hanno reso indimenticabile il film d’animazione originale, mostrando in tutta la loro magnificenza l’isola di Motunui e la tribù dei Kakamora.

Il Diavolo Veste Prada 2

Tra i titoli più attesi spicca anche Il Diavolo Veste Prada 2, brand pagato e prodotto a peso d’oro dalla Disney il cui esordio è annunciato per il 29 aprile 2026. Il sequel del cult del 2006 vedrà il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, con la regia ancora affidata a David Frankel in un film attesissimo soprattutto in Italia dove si è svolta gran parte della trama.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della prima pellicola che ha segnato un’epoca nel cinema dedicato al mondo della moda.

Jumpers – Un salto tra gli animali

Il 5 marzo 2026 debutterà invece Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo film d’animazione Disney-Pixar diretto da Daniel Chong. La storia segue Mabel, una ragazza appassionata di scienze e natura che utilizza una tecnologia all’avanguardia per trasferire la propria coscienza in un castoro robot iperrealistico, scoprendo così i segreti del regno animale. Nel cast vocale originale spiccano i nomi di Meryl Streep, Dave Franco e Piper Curda.

Altre uscite

Oltre a questi cinque titoli di punta, il calendario Disney 2026 include molti altri film attesi nella seconda metà dell’anno, tra cui Avengers: Doomsday (annunciato come pezzo forte del Natale 2026, 18 dicembre), Gli Incredibili 3, Frozen 3 e altri progetti che verranno annunciati nei prossimi mesi.