Discovery Channel sbarca in chiaro: tutte le novità

Il panorama televisivo italiano subirà un colpo di scena: Discovery Channel, storica rete del gruppo Warner Bros. Discovery, ufficialmente approderà sul digitale terrestre in chiaro, aprendo i battenti a un’audience molto più ampia rispetto al passato. Un’operazione nata per dare filo da torcere a Focus e al suo pubblico, con un’offerta documentaristica rivoluzionata e accessibile a tutti.

Negli ultimi anni, il settore della Pay TV in Italia ha vissuto una profonda trasformazione. Da un sistema dominato da pochi attori tradizionali, come Sky e Mediaset Premium, si è passati a un mercato dinamico, popolato da nuove piattaforme internazionali, servizi in streaming e modelli ibridi sempre più accessibili. . Se da un lato l’offerta è ampia e ricca, dall’altro cresce il rischio di frammentazione: per vedere tutti i contenuti desiderati – serie TV, film, sport, documentari – un utente medio deve iscriversi a 3-4 servizi, con una spesa mensile considerevole.

Da canale pay a voce “free”: una svolta storica

Per la prima volta in quasi quarant’anni di storia—la rete fu fondata negli USA dal visionario John Hendricks nel 1985—Discovery Channel si trasformerà da emittente esclusivamente a pagamento a canale gratuito sul digitale terrestre italiano. Questa mossa radicale svela l’ambizione del gruppo di conquistare nuova audience, portando i suoi contenuti nel salotto di milioni di famiglie senza avere bisogno di abbonamenti.

La programmazione del nuovo Discovery Channel in chiaro manterrà la sua vocazione factual e documentaristica, proponendo avventura, natura, misteri, docu‑reality, storia e innovazione. Il palinsesto sarà ricco: centinaia di titoli iconici—da “Meraviglie del mondo” fino a serie investigative e scientifiche—riscoperte in una veste contemporanea e più attuale, accompagnata da una grafica e un linguaggio più modernizzati.

Nel corso dell’estate, il pubblico potrà già scoprire alcuni contenuti in anteprima su Discovery+, la piattaforma streaming on-demand del gruppo. Una sorta di “assaggio” prima del grande debutto in chiaro. Come detto, l‘ingresso di Discovery Channel in chiaro prende di mira soprattutto Focus, canale di cultura generalista promosso da Mediaset e dedicato a scienza, storia, tecnologia e mistero .

Il lancio è previsto per l’autunno 2025, in concomitanza con i 40 anni del brand Discovery Channel. Da luglio, intanto, verranno resi disponibili alcuni contenuti su Discovery+ come preludio. Poi, con la stagione tv che riparte tra settembre e ottobre, il canale conquisterà la LCN del digitale terrestre tra le posizioni strategiche. Insomma, il mondo della televisione non sarà più lo stesso.