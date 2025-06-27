Diretta presentazione palinsesti Rai 2025/2026: tutte le novità, esclusi e confermati

La Rai torna con l’appuntamento “La Rai che va in onda” per la presentazione dei palinsesti 2025/2026, che si sta tenendo presso il Centro di produzione Rai di Napoli. “Una testimonianza di una Rai che non dimentica le proprie origini e porta con sé il bagaglio di saperi costruito nei decenni“, inizia così la conferenza stampa. Nel corso della conferenza è intervenuto Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai: “Vogliamo raccontarvi che idea abbiamo della Rai del domani. Chi afferma in questi giorni che la Rai sta tagliando l’informazione dice una cosa falsa. La Rai garantisce la copertura giornalistica e informazione più ampia. L’informazione è un avamposto strategico e fondamentale”.

Il nuovo palinsesto 2025/2026

“Il lavoro che abbiamo fatto punta l’offerta che abbia l’utente al centro della strategia” – dice Giampaolo Rossi – “soprattutto in un mercato vorticoso nel quale è difficile riuscire a stare come servizio pubblico. Ci siamo lasciati alle spalle un 2024 di grandi ascolti e un avvio di un 2025 pieno di titoli indiscussi. Mi avvio a concludere riflettendo con voi su quanto i destini di Rai e dell’Italia si intreccino da sempre”.