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Diretta presentazione palinsesti Rai 2025/2026: tutte le novità, esclusi e confermati

La Rai torna con l’appuntamento “La Rai che va in onda” per la presentazione dei palinsesti 2025/2026, che si sta tenendo presso il Centro di produzione Rai di Napoli. “Una testimonianza di una Rai che non dimentica le proprie origini e porta con sé il bagaglio di saperi costruito nei decenni“, inizia così la conferenza

di Stefania Meneghella
Diretta presentazione palinsesti Rai 2025/2026: tutte le novità, esclusi e confermati
27 Giugno 2025 12:59

La Rai torna con l’appuntamento “La Rai che va in onda” per la presentazione dei palinsesti 2025/2026, che si sta tenendo presso il Centro di produzione Rai di Napoli. “Una testimonianza di una Rai che non dimentica le proprie origini e porta con sé il bagaglio di saperi costruito nei decenni“, inizia così la conferenza stampa. Nel corso della conferenza è intervenuto Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai: “Vogliamo raccontarvi che idea abbiamo della Rai del domani. Chi afferma in questi giorni che la Rai sta tagliando l’informazione dice una cosa falsa. La Rai garantisce la copertura giornalistica e informazione più ampia. L’informazione è un avamposto strategico e fondamentale”.

Il nuovo palinsesto 2025/2026

“Il lavoro che abbiamo fatto punta l’offerta che abbia l’utente al centro della strategia” – dice Giampaolo Rossi – “soprattutto in un mercato vorticoso nel quale è difficile riuscire a stare come servizio pubblico. Ci siamo lasciati alle spalle un 2024 di grandi ascolti e un avvio di un 2025 pieno di titoli indiscussi. Mi avvio a concludere riflettendo con voi su quanto i destini di Rai e dell’Italia si intreccino da sempre”. 

Nel video di presentazione, si vedono diversi volti della tv italiano come Milly Carlucci (Ballando con le Stelle dal 27 settembre),  Antonella Clerici, Carlo Conti (che condurrà anche Festival Giovani), Elettra Lamborghini (Boss in Incognito), Fiorella Mannoia (Semplicemente Fiorella e una serata su Pino Daniele con Carlo Conti), Marco Liorni (confermato a L’Anno che Verrà), Stefano De Martino (Affari Tuoi torna il 7 settembre), Fagnani, Diaco (che condurrà anche Bella Ma’ Sera), Savino (che condurrà Freeze). Gabriele Corsi sarà al fianco di Mara Venier a Domenica In, Elisa Isoardi sarà la protagonista di Bar Centrale. Assente invece Citofonare Rai 2. Gli Scatenati è il prime time di Rai 2 con i The Jackal, mentre Luca Barbareschi conduce il programma di Rai Cultura. Pierluigi Pardo condurrà invece Il Collegio dal 23 ottobre su Rai Play. Marzullo ci sarà infine con Sottovoce in terza serata.

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