Dimentica Black Mirror: questa serie Netflix sta spopolando. Il thriller che ti farà dubitare della realtà

C’è una serie Netflix che sta spopolando, per molti è più bella e travolgente di Black Mirror: un thriller che farà dubitare della realtà.

Netflix è tra le piattaforme streaming di maggiore successo, offre diversi tipologie di contenuti che soddisfano i gusti di tutti. Inoltre negli ultimi anni si è impegnata molto per produrre serie, film e documentari originali in grado di ottenere l’attenzione dei telespettatori. Ci sono serie che sono diventate dei veri cult, che sono state realizzate in più stagioni e che il pubblico continua a vedere. L’offerta della piattaforma è talmente ricca e variegata che spesso alcuni prodotti passano inosservati e non ottengono la giusta attenzione.

Tuttavia rimangono visibili e spesso ottengono l’affermazione in un secondo momento. Diversi i casi, ma uno negli ultimi tempi ha allertato l’attenzione più di altri anche perché è una serie presente su Netflix dal 2020 e che sono nelle ultime settimane ha avuto un picco di visualizzazioni. Netflix gli ha dato il giusto spazio, ma altri prodotti hanno oscurato il suo valore. E’ tuttavia possibile ancora vederla. Si tratta di una fiction dai contenuti originali, dal racconto cupo e a volte surreale che meritava di tornare sotto i riflettori.

Stiamo parlando di Bloodride, di origine norvegese che è stata definita dagli addetti ai lavori la Black Mirror scandinava. Nemico principale della miniserie non è la tecnologia, ma la mente umana. La sceneggiatura è decisamente innovativa, coinvolge e trasporta il telespettatore in una sospensione virtuale tra realtà e immaginazione, tanto da riuscire a far dubitare dell’esistenza della prima. 6 episodi conclusivi, che raccontano storie diverse ma con alcuni elementi in comune.

Bloodride: sei episodi sospesi tra realtà e destino oscuro

Ogni episodio di Boodride racconta una storia che si conclude e che travolge lo spettatore in un contesto sospeso tra simbolismi e misteri, tutto rivolto alla comprensione di un destino oscuro. Elemento comune di ogni puntata un autobus misterioso che fa da traino ai vari episodi. Le trame appaiono a tratti grottesche, ma dai contenuti inquietanti.

Ogni puntata tratta temi diversi originati dal microcosmo che spesso governa alcuni disagi personali. Le paure e le pulsioni oscure sono in fondo sempre parte della mente umana ed è da li che bisogna partire per comprendere meglio alcuni disagi presenti in ogni vissuto personale.

Bloodride non è una serie perfetta, ma affascina il telespettatore

Nonostante sia una miniserie considerata non perfetta, Blooride ha ricevuto diversi consensi dai telespettatori, che tuttavia hanno rilevato alcuni vuoti nella narrazione. Ha una sua struttura particolare anche nella sceneggiatura e questo la rende decisamente originale, inoltre ha un fascino particolare.

Il confronto con Black Mirror è inevitabile, anche se le due serie hanno avuto affermazioni e percorsi diversi. Possono essere apparentemente accomunate anche se Blooride punta sull’analisi introspettiva della mente umana e la qualità visiva è decisamente più cupa e oscura, inoltre emerge in modo evidente l’ambientazione norvegese caratterizzata da location buie e fredde. Tuttavia Bloodride merita di essere vista soprattutto per chi ha una passione per gli episodi breve e per l’horror psicologico.