DiMartedì è una delle certezze del palinsesto di La7, la rete di proprietà dell’imprenditore Urbano Cairo, presidente tra le altre cose anche della squadra di calcio del Torino. Il talk show tornerà a settembre 2021 con la conduzione di Giovanni Floris fino a maggio dell’anno prossimo.

DiMartedì 2021-2022: quando va in onda

Il talk show affronta temi per lo più legati alla politica e andrà in onda a partire dal mese di settembre in prime time su La7 fino a maggio 2022. Il programma taglierà il nastro dell’ottava edizione. Non si sa ancora se ci sarà una copertina satirica ad aprire la puntata, che viene tradizionalmente affidata a un comico: negli anni passati lo hanno fatto Maurizio Crozza, Maurizio Lastrico, Luca e Paolo, Neri Marcorè. I sondaggi saranno affidati ancora una volta a Nando Pagnoncelli e ai suoi immancabili cartelli. Al momento non è ancora stato comunicato il numero delle puntate previste.

DiMartedì 2021-2022: conduttore

A condurre la trasmissione sul terzo polo televisivo sarà per l’ottava volta consecutiva Giovanni Floris. Il giornalista si è fatto notare dapprima in Rai come corrispondente dagli Stati Uniti d’America, per poi condurre il talk show che ha fatto volare Rai 3 negli ascolti, ovvero Ballarò. Tiene le redini del programma dal 2002 al 2014, quando lascia la terza rete Rai per approdare a La7. Al suo posto viene chiamato Massimo Giannini. Poi Ballarò chiude e viene sostituito prima da Politics (con Gianluca Semprini, senza successo) e da Cartabianca con Bianca Berlinguer, tuttora in onda e attuale competitor. Ricopre anche il ruolo di “supplente” di Lilli Gruber a Otto e Mezzo quando la giornalista non può condurre.

DiMartedì 2021-2022: streaming

DiMartedì andrà in onda su La7 in prime time a partire da settembre 2021, ma sarà possibile anche guardare la trasmissione di politica in streaming sia durante che al termine della messa in onda sul sito ufficiale di La7.