Diletta Leotta nel cast di Celebrity Hunted 2

Anche Diletta Leotta farà parte della seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, il reality show di Amazon Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy.

Durante la giornata di ieri, noi di TvBlog avevamo scovato i primi concorrenti della seconda edizione della prima produzione italiana Amazon (differente da fiction e docu-serie), un cast ottimo composto da Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Elodie, Achille Lauro, Boss Doms e Myss Keta, prova eloquente che Amazon non bada davvero a spese (anche nella prima edizione, non mancarono nomi forti come Francesco Totti, Fedez, Claudio Santamaria, Costantino Della Gherardesca).

A proposito di nomi forti e attualissimi, tra i Ricercati della seconda edizione di Celebrity Hunted, come anticipato in apertura, ci sarà anche Diletta Leotta, la conduttrice sportiva, volto di DAZN. La notizia è stata pubblicata dal sito Giornalettismo che ha sottolineato l’assenza di Diletta Leotta dai social per questo motivo.

Per la conduttrice catanese, si tratterà della seconda esperienza in un programma di genere reality, la prima come concorrente, dopo la conduzione della quarta edizione de Il contadino cerca moglie, andato in onda su Fox e FoxLife.

In questo periodo, si sta parlando molto di Diletta Leotta anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che la ritraggono insieme a Can Yaman, l’attore turco protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno, il serial in onda su Canale 5, e recentemente ospite a C’è posta per te.

Ricordiamo anche che le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo hanno avuto inizio da Venezia.

La prima edizione del reality show fu resa disponibile su Prime Video il 13 marzo 2020. I vincitori della prima edizione furono le coppie composte da Fedez e Luis Sal e da Claudio Santamaria e Francesca Barra.