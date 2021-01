Sono iniziate questo weekend le registrazioni della seconda edizione italiana di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality di Prime Video. Anche in questa edizione un gruppo di personaggi famosi dovrà scappare in tutta Italia per non farsi trovare da un team di professionisti del settore investigativo. Fedez, Francesco Totti, Costantino Della Gherardesca e Claudio Santamaria erano alcuni dei nomi della prima edizione.

Chi saranno i Ricercati di Celebrity Hunted 2? Attraverso uno spoiler di Getty, si possono riconoscere Achille Lauro con il suo fido collaboratore Boss Doms, Elodie con Myss Keta, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi. Venezia dovrebbe essere la prima tappa di questa seconda stagione.

“Siamo entusiasti di poter confermare una seconda stagione di Celebrity Hunted per il pubblico italiano”, aveva dichiarato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. “Dopo una prima stagione di grande successo, ritorniamo con questa serie per una nuova entusiasmante caccia all’uomo che unisce una produzione di alto livello con un cast tutto nuovo di grandi personaggi di primissimo piano, che renderanno questo spettacolo una vera sorpresa. Ancora una volta Celebrity Hunted coinvolgerà gli spettatori di Prime Video in un’esperienza di intrattenimento davvero unica, con un accesso senza precedenti alle loro star preferite in fuga, unendo momenti adrenalinici e una buona dose di elementi comici”.