Digitale terrestre: cosa cambia dal 28 agosto 2024?

Novità in arrivo per il Digitale Terrestre, da mercoledì 28 agosto 2024 Rai inizierà a trasmettere alcuni suoi canali in DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica HEVC. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, al momento, tre canali dell’offerta Rai cambiano il loro standard di trasmissione sul digitale terrestre passando alla modalità DVB-T2. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Cosa è il segnale DVB-T2

Il Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial è il nuovo standard europeo per la trasmissione televisiva del digitale terrestre.

Quali sono i canali del digitale terrestre coinvolti?

I canali interessati e visibili in alta definizione (HD) esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2 sono Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola.

Cosa devo fare per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola?

Per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.

A partire dal 28 agosto sarà comunque necessario risintonizzare il televisore per continuare a guardare l’intera offerta Rai. Inoltre, dopo la risintonizzazione, solo sui ricevitori compatibili DVB-T2, sarà disponibile tra i canali Rai News 24 anche in HD.

Sempre in DVB-T2, potranno essere visti in alta definizione anche Rai 4, Rai Premium e RaiNews 24 (che continuano a essere trasmessi in DVB-T in definizione standard).

Anche Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD (*) saranno trasmessi in DVB-T2 oltre attraverso l’attuale standard in digitale terrestre.

Come sapere se il digitale terrestre è compatibile con il nuovo segnale DVB-T2?

Se il televisore consente la ricezione del canale “Rai Sport HD Test HEVC”, trasmesso sino al 28 agosto sul canale 558 del telecomando, significa che è compatibile con i nuovi segnali DVB-T2. Tale programma è infatti trasmesso con lo standard di compressione HEVC (codifica video Main10 @ level 5.1) la versione approvata dall’ITU che i ricevitori commercializzati dal 22 dicembre 2018 devono per legge supportare.

Inoltre, sempre dal 28 agosto, verrà trasmesso sul canale 100 un cartello con lo stesso sistema di codifica video HEVC Main10@L5.1 per la verifica della idoneità dei ricevitori alla ricezione di contenuti in UHD/HDR che potrebbero essere trasmessi sui multiplex DVB-T2 in un prossimo futuro.

Cosa fare se la tv o il digitale terrestre non è compatibile con il segnale DVB-T2?

Se il televisore o il decoder non fossero compatibili per la ricezione del nuovo formato, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile trovare una lista di ricevitori idonei alla ricezione DVB-T2 e i dettagli dell’iniziativa Bonus Decoder a casa.

Il bonus consente la consegna a domicilio di un decoder compatibile con la nuova tecnologia. Possono farne richiesta (fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento dei decoder disponibili) i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni che percepiscono un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e sono titolari di un abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Le richieste possono essere inviate attraverso il sito www.prenotazionedecodertv.it; il numero verde 800 776 883; o tramite gli uffici postali diffusi sul territorio.

Informazioni e supporto

Numero Verde 800.93.83.62

Per domande sul Digitale Terrestre puoi utilizzare il servizio ScriveR@i compilando il form

A partire dal 28 agosto 2024, per la verifica della compatibilità dei ricevitori con il nuovo standard DVB-T2, potrai scrivere alla mail helpdtt@rai.it attiva temporaneamente per il periodo di transizione (servizio di caring)

(*) La ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T sul numero di telecomando 3 prevede, come di consueto, la messa in onda degli appuntamenti informativi dedicati a ciascuna regione. La ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T2 sul numero di telecomando 503 prevede la messa in onda, durante gli appuntamenti informativi regionali, a rotazione settimanale, del TGR del Lazio, del Piemonte, della Lombardia o della Campania.