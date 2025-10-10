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Diffida a Matano, esplode la polemica: la replica in diretta a La Vita in Diretta sul caso Sgarbi

Nello studio de La Vita in Diretta si è parlato ancora una volta del “caso Sgarbi” ed è scoppiata la polemica.

di Stefania Meneghella
Diffida a Matano, esplode la polemica: la replica in diretta a La Vita in Diretta sul caso Sgarbi
10 Ottobre 2025 21:00

Alberto Matano ha parlato ancora una volta del “caso Sgarbi” a La Vita in Diretta, durante la puntata del 7 ottobre. “Torniamo ora su questa vicenda che sta diventando un appuntamento a puntate perché oggi Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, ha rilasciato un’intervista a La Stampa“, ha esordito il conduttore, facendo poi sapere che la giovane donna avrebbe inviato una diffida al programma di Rai 1.

La diffida di Evelina Sgarbi

E poi non dite che non diamo conto della sua parola e del suo dispiacere” – ha dichiarato Alberto Matano facendo notare il suo dispiacere – “Siamo qui anche per dare conto nelle sue dichiarazioni. Tra poco vi dico com’è andata la nostra interlocuzione con i suoi legali“. Il volto Rai ha dichiarato di aver ricevuto una diffida da parte di Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che è al centro di un dibattito per via di alcune recenti dichiarazioni rilasciate su suo padre che starebbe per sposare una donna a cui lei non piacere. In un’intervista rilasciata per La Stampa, lei ha detto: “Mio padre è un’altra persona, è trasfigurato, non mi risponde più al telefono e non mi piace la donna che sta per sposare, negarlo sarebbe scorretto“. A farlo sapere è proprio Alberto Matano.

alberto matano caso sgarbi
Alberto Matano e il caso Sgarbi (foto Rai Play) tvblog.it

Noi abbiamo avuto una diffida, abbiamo contattato il legale della signora Evelina Sgarbi e abbiamo parlato con il suo ufficio stampa dicendoci pronti ad accogliere le sue dichiarazioni o tramite intervista o in un servizio chiuso, o avendola qui” – ha poi detto il presentatore – “Ma pare che sia molto impegnata, quindi non capiamo il senso di una diffida se poi non c’è la disponibilità oggettiva a essere qui con noi“. Intanto ha raccontato che lei avrebbe detto a La Stampa che suo padre ha in realtà bisogno di un sostegno e di un amministratore.

In studio è scoppiato il caos e Giovanna Botteri, ospite del programma, ha dichiarato: “Noi ne parliamo perché Vittorio Sgarbi è un personaggio pubblico che ha sempre reso pubbliche tutte le sue storie d’amore, i suoi figli oggi stanno facendo lo stesso quindi ne parliamo perché tutti loro hanno deciso di parlarne“.

Il parere di Anna Pettinelli e Barbara Rossi

Ma voi avete offerto dei soldi a Evelina per essere qui?” – ha invece sbottato la Pettinelli in studio – “Perché a me pare che lei sembra il caso, pare interessata”. E ancora: “Se sceglie con chi parlare a chi dare le interviste forse avrà degli interventi diversi“. Barbara Rossi ha invece aggiunto: “Io rivendico il diritto degli esseri umani di fare le proprie scelte“.

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