Diffida a Matano, esplode la polemica: la replica in diretta a La Vita in Diretta sul caso Sgarbi

Alberto Matano ha parlato ancora una volta del “caso Sgarbi” a La Vita in Diretta, durante la puntata del 7 ottobre. “Torniamo ora su questa vicenda che sta diventando un appuntamento a puntate perché oggi Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, ha rilasciato un’intervista a La Stampa“, ha esordito il conduttore, facendo poi sapere che la giovane donna avrebbe inviato una diffida al programma di Rai 1.

La diffida di Evelina Sgarbi

“E poi non dite che non diamo conto della sua parola e del suo dispiacere” – ha dichiarato Alberto Matano facendo notare il suo dispiacere – “Siamo qui anche per dare conto nelle sue dichiarazioni. Tra poco vi dico com’è andata la nostra interlocuzione con i suoi legali“. Il volto Rai ha dichiarato di aver ricevuto una diffida da parte di Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, che è al centro di un dibattito per via di alcune recenti dichiarazioni rilasciate su suo padre che starebbe per sposare una donna a cui lei non piacere. In un’intervista rilasciata per La Stampa, lei ha detto: “Mio padre è un’altra persona, è trasfigurato, non mi risponde più al telefono e non mi piace la donna che sta per sposare, negarlo sarebbe scorretto“. A farlo sapere è proprio Alberto Matano.

“Noi abbiamo avuto una diffida, abbiamo contattato il legale della signora Evelina Sgarbi e abbiamo parlato con il suo ufficio stampa dicendoci pronti ad accogliere le sue dichiarazioni o tramite intervista o in un servizio chiuso, o avendola qui” – ha poi detto il presentatore – “Ma pare che sia molto impegnata, quindi non capiamo il senso di una diffida se poi non c’è la disponibilità oggettiva a essere qui con noi“. Intanto ha raccontato che lei avrebbe detto a La Stampa che suo padre ha in realtà bisogno di un sostegno e di un amministratore.

In studio è scoppiato il caos e Giovanna Botteri, ospite del programma, ha dichiarato: “Noi ne parliamo perché Vittorio Sgarbi è un personaggio pubblico che ha sempre reso pubbliche tutte le sue storie d’amore, i suoi figli oggi stanno facendo lo stesso quindi ne parliamo perché tutti loro hanno deciso di parlarne“.

Il parere di Anna Pettinelli e Barbara Rossi

“Ma voi avete offerto dei soldi a Evelina per essere qui?” – ha invece sbottato la Pettinelli in studio – “Perché a me pare che lei sembra il caso, pare interessata”. E ancora: “Se sceglie con chi parlare a chi dare le interviste forse avrà degli interventi diversi“. Barbara Rossi ha invece aggiunto: “Io rivendico il diritto degli esseri umani di fare le proprie scelte“.