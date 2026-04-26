Dietrofront Mediaset: la decisione sul Grande Fratello Vip, il blitz della Blasi che rovina i piani ai finalisti

Ilary Blasi entra in Casa, lancia un televoto flash e annuncia il prolungamento del reality. Ecco perché la finale slitta e cosa cambia per i finalisti.

L’ultima puntata si trasforma in un nuovo inizio. L’ “incursione” della conduttrice Ilary Blasi nella Casa e quel televoto flash che ha riscritto le gerarchie di un’edizione destinata a essere ricordata.

Cronaca di un finale (non) annunciato.

Chi si era sintonizzato su Canale 5 lo scorso 24 aprile per assistere ai titoli di coda del Grande Fratello Vip, si è ritrovato davanti al più classico dei “cliffhanger” cinematografici.

In una serata che doveva profumare di bilanci e strada spianata verso l’addio, Ilary Blasi ha scelto la via della rottura cinematografica: ha varcato la Porta Rossa, ha guardato in faccia i suoi finalisti e ha stracciato il copione della chiusura.

Non è stata una passerella di cortesia. L’ingresso della “Capitana” nel loft di Cinecittà ha avuto l’impatto di un blitz. La Blasi ha immediatamente attivato un televoto eliminatorio brutale, mettendo alla gogna metà dei concorrenti proprio quando la vittoria sembrava una questione di minuti.

Uno scacco matto psicologico che ha riportato la tensione a livelli da prima settimana, ricordando a tutti che in questo gioco il pavimento può mancare sotto i piedi anche a un passo dal traguardo.

Il verdetto della busta d’oro: perché Mediaset punta sul raddoppio

Il momento clou, però, è arrivato quando il sigillo della busta d’oro, affidata a inizio serata a una gelida Antonella Elia, è stato finalmente spezzato. “Li abbiamo accontentati”: quattro parole che sono una sentenza per i concorrenti e una manna per gli ascolti.

Il prolungamento del reality non è più un’indiscrezione da corridoio, ma una realtà certificata dal plebiscito del pubblico.

La scelta della produzione parla chiaro: il motore dello show gira ancora a pieno regime e non c’è alcuna voglia di spegnerlo. Ilary Blasi ha confermato lo slittamento della finale, trasformando l’ansia da prestazione dei VIP in una maratona di resistenza.

Se la stanchezza cominciava a farsi sentire tra le mura della Casa, la notizia ha agito come una scossa elettrica: le strategie dovranno essere resettate, le alleanze rinegoziate. Il Grande Fratello Vip 2026 non chiude i battenti, anzi, si allunga e rilancia la sfida, lasciando i telespettatori con un’unica certezza: il sipario resta alzato.