Nuova avventura televisiva per Diego Dalla Palma. Il celebre truccatore, infatti, sarà alla guida di Caro Diego, un programma in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) da martedì 4 gennaio 2022 in seconda serata (la data di partenza inizialmente comunicata era un’altra, ma per esigenze di palinsesto è stata posticipata)

Quattro le puntate previste, con Diego Dalla Palma che ospiterà storie di donne e di uomini che hanno smarrito, o stanno smarrendo, lo specchio della propria autostima e quello che riflette il loro aspetto fisico. Il format prevede l’intervento del truccatore e del suo team per dare forza, intensità e valore all’aspetto dei protagonisti.

Dopo la lunga parentesi su Rete 4 (Ciao Bellezza, Nessuno mi può giudicare, Come si cambia), il primo vero make up artist della tv italiana (sì, prima di Clio Make Up) è ormai da qualche anno volto di Rai Premium, dove conduce Uniche, trasmissione in cui incontra alcune protagoniste del mondo dello spettacolo. Nell’ultimo ciclo di puntate sono state ospitate Veronica Pivetti, Serena Bortone, Vittoria Schisano, Myrta Merlino, Paola Perego, Paola Saluzzi, Imma Battaglia e Tosca.

Di seguito la dichiarazione rilasciata da Dalla Palma a corredo del lancio ufficiale del suo nuovo programma tv: