Diego Dalla Palma commenta l’intervista a Verissimo: cosa ha detto su Silvia Toffanin

Diego della Palma ha commentato l’intervista rilasciata a Verissimo: ecco cosa ha detto su Silvia Toffanin e sulla sua reazione.

La scorsa settima Diego della Palma, make up di fama mondiale e molto popolare in Italia, è stato ospite del salotto di Verissimo. L’artista ha parlato del suo vissuto, dei traguardi e obiettivi raggiunti, e dei progetti che ancora desidera realizzare. Un’intervista confidenziale e a tratti intima, dove il make artist non ha esitato a mettersi a nudo. Del resto Silvia Toffanin è una perfetta padrona di casa, e ogni ospite nel suo salotto si sente ben accolto. Ha toni sempre composti e garbati e questo piace al pubblico, oggi stanco dei talk troppo spesso urlati.

Subito dopo la messa in onda dell’intervista, Diego della Palma è finito al centro dell’eco mediatico a causa di alcune sue dichiarazioni sulla scelta di morire. Il truccatore ha infatti confessato di aver programmato il suo decesso prima degli ottanta anni. Argomento recentemente tornato al centro della cronaca dopo la morte delle gemelle Kessler che hanno deciso di morire insieme. Anche Della Palma ha programmato la sua morte, notizia che non ha avuto nessun problema a condividere. La reazione della Toffanin alla dichiarazione del suo ospite è stata davvero inaspettata: gli ha chiesto se fosse impazzito.

La conduttrice ha poi sottolineato in modo garbato di non condividere la sua scelta e che se avesse potuto avrebbe dato anche solo un’ora di più alla mamma che è deceduta: morte che le ha lasciato un vuoto immenso. Con il senno di poi Della Palma ha ammesso di non essersi sentito offeso da Silvia, anche se si aspettava più comprensione. In queste ore il make up artist ha commentato l’intervista e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nota conduttrice.

Diego Della Palma: “Non avrei pensato di essere così incompreso”

Intervistato da Fanpage, Diego Della Palma ha ammesso di aver compreso la reazione di Silvia Toffanin: “Ho sentito che mi parlava come una figlia. Il suo dolore per la perdita della madre è enorme, quindi mi ha fatto tenerezza. Ha sollevato in me un senso di protezione, avevo voglia di accarezzarla. Mi ha intervistato altre volte, so che la sua reazione è stata in buona fede.” Ha poi ribadito: “Ha ancora il dolore per la perdita della mamma, ha la piacevolezza della famiglia, dei sentimenti.

Solo una cosa mi ha fatto dispiacere, mi sarebbe piaciuto raccontare le ragioni più spirituali che mi fanno stare bene ora.” Della Palma ha capito le buone intenzioni di Silvia Toffanin, ma non si aspettava che le sue scelte non fossero comprese: “Non avrei mai pensato di essere così incompreso. Sono scioccato.”

Diego Della Palma: “Sono scioccato”

Il noto make artist non ha nascosto la sua paura di invecchiare e la sua scelta di non andare gli oltre gli ottanta anni è motivata proprio da questo timore. Non credeva che il tema di programmare la propria morte potesse scuotere così tanto. Sui social è stato offeso e attaccato e questo lo ha scioccato profondamente:

“Non avrei mai immaginato di essere così incompreso in relazione a questo tema. Sono scioccato. Non pensavo fosse un tema popolare, ma credevo fosse una cosa di cui poter parlare, su cui poter discutere. C’è chi mi dice “meriti di morire”, c’è chi mi dice “Dio non vuole, e tu no”, oppure chi sostiene che “Di là non ci sarà proprio niente”.