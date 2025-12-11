Dieci Minuti non si ferma per Natale: il programma si rinnova a partire dalla conduzione, cosa cambia fino al 5 gennaio 2026

Mediaset si prepara per il periodo natalizio. Piersilvio Berlusconi ha accolto la stampa nella conferenza di fine anno per fare il punto della situazione e scegliere gli argomenti da cui ripartire nel 2026. Cologno Monzese avrà al suo interno un’offerta televisiva ricca e in forte ampliamento. Non solo per quel che riguarda l’intrattenimento, ma anche rispetto ai contenitori di approfondimento e informazione. In tal senso ci sarà una continuità da determinare.

Infatti, alcuni format dedicati non solo tornano a gennaio, ma non si fermano neppure per Natale. L’informazione non va in vacanza, ma accompagna i telespettatori anche nei giorni di festa. Dieci Minuti, infatti, non si ferma per la pausa natalizia, ma tira dritto fino al nuovo anno e poi si continuerà insieme al pubblico di estimatori anche per tutto il 2026.

Dieci Minuti cambia conduttore

Uno switch, tuttavia, la trasmissione di Rete4 lo farà. Il quotidiano in onda alle 19.30 dopo il TG4, a partire dal prossimo 22 dicembre 2025, sarà condotto da Alessandro Sallusti che rimarrà al timone del format anche nei weekend. Nicola Porro tornerà al posto di comando a partire dal prossimo 5 gennaio 2026. Squadra che vince non si cambia, o quasi.

La staffetta alla conduzione aprirà anche a una nuova versione del contenitore. Il taglio giornalistico rimane lo stesso, ma l’approccio alle notizie cambia a seconda delle prerogative dei singoli conduttori. Entrambi cronisti con un bagaglio e una caratterizzazione ben precisa. Dieci Minuti si rinnova tenendo fede agli stessi valori che lo hanno reso un punto fermo del palinsesto dell’emittente.