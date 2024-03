Y aunque se expanda el universo. Y nos proyecte a un gris y efímero final. No volveré a olvidar

Diciamolo con una canzone: Prometo No Olvidar

Hacía tanto que no me decías

Qué bien te queda ese jersey

Llevaba tanto tiempo ausente (tanto tiempo)

Que sin querer

Me olvidé de cómo se sentía

Un corazón

Latiendo a flor de piel

Demasiado tiempo sin perder la cabeza

Demasiado hielo, demasiada anestesia

No puedo entender cómo dejamos que fuera

Esto lo normal

Quieres que salgamos a por una cerveza

Vamos a cenar hace una noche perfecta

Para revivir

Para despegar

Y aunque se expanda el universo

Y nos proyecte a un gris y efímero final

No volveré a olvidar

Aunque se extingan los inviernos

Y la fuente del oxígeno vital

No volveré a olvidar

Aunque disparen veinte balas sobre mí

Y me revienten la cabeza

Aunque se agote la belleza

Aunque vayamos a morir

Aunque marchite el corazón

Aunque no pueda respirar

Prometo no olvidar

Que tú, fuiste un velero en mi naufragio espiritual

Metamorfosis (metamorfosis)

Molecular (molecular)

Una armadura de titanio, un manantial

Y te echo de menos

Pero el hecho es que hubo

Demasiado ruido, demasiada injerencia

Demasiado bosque, demasiada maleza

No puedo entender cómo dejamos que fuera

Esto lo normal

Así que si tú quieres hoy salimos a por una cerveza

Vamos a cenar hace una noche perfecta

Para revivir

Para despegar

Y aunque se expanda el universo

Y nos proyecte a un gris y efímero final

No volveré a olvidar

Aunque se extingan los inviernos

Y la fuente del oxígeno vital

No volveré a olvidar

Aunque disparen veinte balas sobre mí

Y me revienten la cabeza

Aunque se agote la belleza

Aunque vayamos a morir

Aunque marchite el corazón

Aunque no pueda respirar

Prometo no olvidar

Que tu luz me iluminaba

Cuando el miedo me ofuscaba

Cuando sólo pretendía abandonar

Porque sostienes el momento

Cuando acecha el desaliento

Eres mi centro, mi raíz, mi gravedad

Y aunque disparen veinte balas sobre mí

Y me revienten la cabeza

Aunque se agote la belleza

Aunque vayamos a morir

Aunque marchite el corazón

Aunque no pueda respirar

(Prometo no olvidar)

Jamás

Me iluminabas

Cuando el miedo me ofuscaba

Cuando sólo pretendía abandonar

Prometo No Olvidar