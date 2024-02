Diciamolo con una canzone: Lei verrà

Lei verrà

Io ne ho già sete

Lei verrà

Nel tempo che verrà

E scenderà

Giù per la collina

Da nuove città

Stai qui con me

Stanotte piove

E piove su noi

Che non c’incontriamo mai

Lei verrà

Ma d’estate

Lei verrà

Perché io aspetto già

E scenderà

Forse di mattina

Dal fiume che va

Per noi avrò

Strane parole

Quelle che non riesco a dire mai

Parole di cui ti vergogni

Ah ci sarà il sole

Nella stanza in fondo agli occhi tuoi

Amore che non dai più sogni

Amore che non dai

Lei verrà

Io ne ho già sete

E scenderà

Forse di mattina

Dal fiume che va

Per noi avrò

Strane parole

Quelle che non riesco a dire mai

Parole di cui ti vergogni

Ah ci sarà il sole

Nella stanza in fondo agli occhi tuoi

Amore che non dai più sogni

Amore che non dai

E avrò

Amore che non dai più sogni

Amore che non dai

Di Alberto Salerno e Mango

Lei verrà (Mango, Festival di Sanremo 1986)