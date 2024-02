Diciamolo con una canzone: La Notte dell’Addio

La notte dell’addio

Il buio dentro e intorno

Poi quando vuole Dio

Si accende un nuovo giorno

La nostra casa vuota

Il sole inonderà

E tu non ci sarai

E tu non ci sarai

Amore mio

La notte dell’addio

Neppure una parola

Tu contro il petto mio

Non vuoi lasciarmi sola

Io ti prometto amore

Che mi ricorderò

Del bene che mi hai dato

Del bene che ti ho dato

Addio

Come un filo che si spezza

Come sabbia che nessuno, mai nessuno

Può tenere fra le dita

Ora la tua vita si allontana dalla mia

La notte dell’addio

Il buio dentro e intorno

Poi quando vuole Dio

Si accende un nuovo giorno

La nostra casa vuota

Il sole innonderà

E tu non ci sarai

E tu mi mancherai

Addio

La notte dell’addio

Il buio dentro e intorno

Poi quando vuole Dio

Si accende un nuovo giorno

La nostra casa vuota

Il sole innonderà

E tu non ci sarai

E tu mi mancherai

Addio

Di Alberto Testa e Memo Remigi

