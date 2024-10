Diciamolo con una canzone: ‘A canzuncella

Che m’e’ ‘mparate a fa

Che m’e’ ‘mparate a fa

Si doppe tantu tiemp’ te si scordata ‘e me

E quanne me guardave

E je pure te guardave

Cu ll’uocchie me studiavo

Tutt’e mosse ca facive

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, chi t’o fa fa

E torna ‘n’ata vota

‘Mbraccio a chillu lla

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, non ce pensa’

E torna ‘n’ata vota

Addu chillu lla

Che t’aggia ditte a fa

Che t’aggia ditte a fa

Pruvamme ‘n’ata vota

Pe ‘n’ora po basta’

Pe te senti’ ‘e parla’

E pe te dicere ca po

Nun m’aspettave niente ‘a te

Cchiu’ ‘e chello ca si stata

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, chi t’o fa fa

E torna ‘n’ata vota

‘Mbraccio a chillu lla

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, non ce pensa’

E torna ‘n’ata vota

Addu chillu lla

Te si spugliata cca’

Te si spugliata cca’

Si bella e nun ‘o saccie

Comme faccie a te gurda’

Te vojje bene ancora

Ma pe dice po pe ‘ddi

E intanto t’accuntento

Cu chesta canzuncella

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, chi t’o fa fa

E torna ‘n’ata vota

‘Mbraccio a chillu lla

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, non ce pensa’

E torna ‘n’ata vota

Addu chillu lla

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, chi t’o fa fa

E torna ‘n’ata vota

‘Mbraccio a chillu lla

Sinnamurata ‘e me

Ma sienteme, non ce pensa’

E torna ‘n’ata vota

Addu chillu lla

Testo e musica di Paolo Marelli

‘A canzuncella – Gli Alunni del Sole