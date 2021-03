Ultima puntata oggi su Rai Yoyo per “Diario di Casa”. Doveva durare poche settimane, come programma di emergenza per informare e accompagnare i bambini durante il lockdown, ma è diventato per un anno un punto di riferimento importante per tutta la famiglia. Questa sera alle ore 18.35, la trasmissione, condotta da Armando Traverso, saluta i suoi affezionati telespettatori alla presenza del prof. Alberto Villani, pediatra e primario dell’Ospedale Bambino Gesù, che nella prima puntata del programma, il 20 marzo 2020, spiegò ai più piccoli il significato del distanziamento e l’importanza di lavarsi le mani: stavolta riassumerà gli insegnamenti più importanti che abbiamo ricevuto in un anno di pandemia.

“Diario di casa” è nato come un piccolo programma con una grande missione: dieci minuti al giorno su Rai Yoyo, e nei primi mesi anche su Rai1 e Rai2, per accompagnare bambini e famiglie durante i difficili mesi della quarantena, rispondendo a dubbi e interrogativi e soprattutto per aprire un dialogo con il pubblico dei più piccoli, tramite l’invio di filmati, letterine e disegni. Sono stati oltre 15 mila i video dei bambini giunti in redazione da tutta Italia e anche dall’ estero, mentre venti esperti in varie discipline si sono alternati per condividere le loro competenze con bambini e genitori. E infine non sono mancante le gag allegre e strampalate dei pupazzi. Oltre a quelli dei bambini, molti i messaggi di ringraziamento inviati al programma da genitori, nonni e docenti.

“Diario di Casa” è un programma della direzione Rai Ragazzi, scritto da Armando Traverso con Martina Forti, e diretto da Marco Lorenzo Maiello. Il dialogo di Rai Yoyo con i più piccoli continua ogni giorno con “La Posta di Yoyo”, che da questa stagione viene trasmesso in diretta, condotto da Carolina Benvenga, che aveva affiancato Armando Traverso nella prima stagione di “Diario di Casa”.