I numeri ufficiali non ci sono, ma a giudicare dal responso dei diretti interessati Di4ri è un successo. La prima serie di Netflix Italia rivolta al pubblico preadolescenziale fin dalla sua uscita il 18 maggio scorso si è insediata tra le Top 10 delle serie più viste della piattaforma.

Al momento in cui scriviamo, Di4ri si trova al terzo posto tra i contenuti generali, ma se andiamo a vedere la classifica delle produzioni rivolte ai bambini è al primo posto. Posizioni che fanno contenti sia Netflix che la Stand By Me di Simona Ercolani, che da anni si è specializzata nella produzione di contenuti rivolti ai più piccoli, riuscendo sempre ad alzare l’asticella dei messaggi da trasmettere.

Programmi Tv Di4ri: cast, trama ed episodi della nuova serie italiana di Netflix Scriviamo tutto questo perché ad ormai una settimana dalla sua uscita, non ci si può non chiedere se Di4ri avrà una stagione 2. Da Netflix, ad oggi, non è giunta alcuna comunicazione, ma gli indizi che ci portano a pensare che sì, una seconda stagione si farà non sono pochi.

A cominciare dal progetto stesso: torniamo a parlare della casa di produzione della serie, la Stand By Me, le cui produzioni rivolte ad un giovane pubblico costruiscono un racconto che possa avere un seguito. Basti pensare a Sara e Marti, ma anche a Jams. Di4ri 2 a livello produttivo è quindi assolutamente fattibile. Ed a livello creativo? Anche qui, la risposta è positiva, ed in questo caso ci viene in soccorso il finale della prima stagione.

Come finisce Di4ri? Attenzione spoiler

Le foto di Di4ri, la prima serie per ragazzi di Netflix Italia Guarda le altre 30 fotografie → Il finale della prima stagione si chiude con un vero e proprio cliffhanger: la II D, l’ultimo giorno di scuola, ha occupato la propria classe in segno di protesta per la decisione di chiudere l’istituto di Marina Piccola e spostare tutti gli alunni a Marina Grande. I protagonisti, però, non ci stanno ad essere divisi e decidono di manifestare il proprio dissenso.

Livia (Flavia Leone), che dopo aver litigato con Pietro (Andrea Arru) aveva lasciato la protesta, è rientrata in classe. Il suo obiettivo, su richiesta di genitori ed insegnanti, sarebbe quello di convincere tutti ad abbandonare la protesta, ma alla fine decide di stare dalla parte dei suoi amici e di non scendere in cortile. La serie, quindi, si chiude con il gruppo compatto che manifesta dalle finestra, sotto lo sguardo incredulo degli adulti.

Netflix Di4ri, l'isola felice per i preadolescenti su Netflix: la recensione Un finale di questo genere lascia così aperte molte possibilità per un seguito: resta il dubbio se la protesta dei giovani protagonisti abbia avuto successo o no, mentre per i più romantici resta il dubbio per quanto riguarda la storia tra Livia ed Andrea, con lei che ha scoperto della scommessa del ragazzo con Giulio (Liam Nicolosi) per baciare tutte le ragazze della classe, lei compresa.

Vedere gli otto protagonisti della serie rientrare in classe, come terza media, e seguire le loro nuove avventure non è quindi così irreale. Quando potrebbe uscire Di4ri 2? Le riprese della prima stagione si sono svolte da settembre a dicembre 2021, che potrebbe essere lo stesso periodo in cui tornare sul set per la seconda stagione, per una di uscita prevista per il 2023.