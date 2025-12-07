Di cosa parla “Sicilia Express”, la nuova serie di Ficarra e Picone: cast, trama e dove vederla

Dopo la serie tv di successo Incastrati, Ficarra e Picone tornano su Netflix con una nuova serie comedy intitolata Sicilia Express e che è composta da sei puntate, di cui i due comici sono interpreti, sceneggiatori e registi. Il nuovo prodotto è iniziato lo scorso 5 dicembre ed è stato caricato in esclusiva sulla piattaforma streaming, prima delle festività natalizie. Il duo ha così riattivato una collaborazione con il colosso dello streaming, con cui avevano già lavorato in passato per la loro prima serie tv uscita tra il 2022 e il 2023. In questo 2025 sono invece tornati sul grande schermo con il film L’Abbaglio, diretto da Roberto Andò e ambientato nel corso del Risorgimento Italiano.

La trama della nuova serie comedy di Ficarra e Picone

La storia racconta le storie dei due protagonisti Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che sono divisi tra Milano, città in cui lavorano, e la Sicilia, dove vivono invece le rispettive famiglie. Una quotidianità che sembra scorrere nella normalità per loro finché, qualche giorno prima di Natale, i due non fanno una scoperta incredibile, ma soprattutto inaspettata: trovano un portale magico – un cassonetto dell’immondizia – che rischia di rivoluzionare completamente le loro vite. Accanto ai due comici ci sono anche Katia Follesa e Barbara Tabita, che interpretano rispettivamente le moglie dei protagonisti e che formano un cast che promette leggerezza, comicità ma anche un po’ di surrealismo.

La serie è prodotta da Tramp Limited e a scriverne la sceneggiatura sono stati, oltre Ficarra e Picone, anche Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini. Cinque puntate che hanno lo scopo di portare molta leggerezza in tutte le case degli italiani, proiettati verso un’attenta riflessione sui problemi del Bel Paese, soprattutto riguardante il tema dell’emigrazione dal Sud al Nord, che porta ogni anno molti lavoratori a salutare per sempre la propria terra d’origine.

La carriera del duo comico siciliano

Salvo Ficarra e Valentino Picone, che compongono il duo comico Ficarra e Picone, sono entrambi nati a Palermo e, con la loro simpatia e comicità tagliente, oltre che con un affiatamento senza eguali, hanno conquistato il pubblico. I due hanno infatti portato spesso in scena una satira che si ispira alle realtà siciliana e italiana. Il successo è arrivato soprattutto grazie alla loro partecipazione al tg satirico Striscia la Notizia, che li ha fatti diventare in seguito volti noti anche sul grande schermo. Hanno infatti scritto, diretto e interpretato numerosi film campioni di incassi come L’ora legale, Andiamo a quel paese e Il primo Natale. Di recente è andata in onda la loro prima serie tv Netflix Incastrati, seguita dal nuovo prodotto Sicilia Express.