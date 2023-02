Di Bocca in Bocca, Sanremo 2023 commentato da Riccardo Bocca

Sanremo 2023 è ai blocchi di partenza e tra le iniziative che da tempo accompagnano il Festival c’è sicuramente Casa Sanremo, ormai parte integrante dell’evento dal momento che da 14 anni è l’area hospitality della kermesse, punto di incontro per gli addetti ai lavori e ‘hub’ di attività culturali, musicali, letterarie e di spettacolo nel senso più ampio del termine. In questo senso non poteva mancare un canale web dedicato e un vero e proprio programma tv di commento al momento più importante dell’offerta televisiva italiana e del mercato discografico nazionale. Nasce in questo contesto Di Bocca in Bocca | Sanremo 2023, in onda dal 7 all’11 febbraio dalle 12.30 alle 13.30 su Casa Sanremo TV, la tv digitale di Casa Sanremo realizzata da Gruppo Eventi, visibile su tutti i device scaricando l’app dal sito www.casasanremo.it, disponibile in streaming sul sito ufficiale e fruibile sulle smart TV. E c’è anche un appuntamento speciale, alle 2.20 della notte della Finale, per una valutazione a caldo dei risultati e dell’intera settimana di Festival.

Il format nasce da un’idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo, e del regista Duccio Forzano, che di Sanremo ne ha diretti 6 in 9 anni, dal 2010 al 2019: un’ora dedicata al commento, all’analisi, all’approfondimento delle cinque serate del 73esimo Festival della canzone italiana con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo tra cui Dario Salvatori, Rita Pavone, Federico Palmaroli “Osho”, Enrica Bonaccorti, Veronica Maya, Beatrice Dondi, Franco Simone, il duo Nuzzo-Di Biase, Marco Celada, Vince Tempera e Anna Maria Petolicchio. Alla conduzione c’è Riccardo Bocca, in un ruolo che si preannuncia più quello di un ‘direttore d’orchestra’ dalla bacchetta ‘affilata’, come nel suo stile.

In buona sostanza, l’idea di fondo è quella di recuperare – con la propria impronta – quello che la direzione artistica attuale ha deciso di non fare: una sorta di ‘dopo-festival’, di approfondimento, di analisi non a caldo ma ragionato e tecnico, sull’evento clou dell’annata televisiva, e più in generale mediatica, di casa nostra. Il programma è scritto dallo stesso Bocca con Anna Bisogno, docente di televisione all’Università Mercatorum, che sarà anche presenza fissa nel talk, e Roberta Maggio, esperta di comunicazione; la regia è affidata a Marco Fiata.

E di cose da dire su questo quarto Sanremo targato Amadeus siamo certi ce ne saranno tante. Che il Festival abbia inizio!