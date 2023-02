Il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter, nell’autunno del 2021, era stato premiato con numeri record per Showtime, vale a dire con una media di 8 milioni di spettatori totali. D’altra parte, era da otto anni che i fan della serie aspettavano un “nuovo finale”, che cancellasse quello criticatissimo dell’ottava stagione. E sono stati accontentati.

Dexter New Blood, da noi disponibile in streaming su NOW, avrebbe dovuto avere un seguito, concentrato sulle vicende di Harrison (Jack Alcott), figlio del protagonista, con cui si riunisce nella miniserie revival. Usiamo il condizionale, perché Tvline ha rivelato che Showtime non andrà avanti con questo progetto.

Una notizia non scontata: il successo di New Blood aveva portato a parlare di un seguito immediatamente dopo la sua uscita, anche se ovviamente non sarebbe potuto essere simile al Dexter originale (e chi ha visto la miniserie, sa di che cosa parliamo). Un progetto troppo rischioso, forse, in un'epoca in cui è davvero difficile riuscire ad imporsi nel mondo delle serie, anche se nel titolo citi uno dei personaggi più amati della serialità degli anni Dieci del Duemila. Eppure, potrebbe non essere stata l'ultima volta che abbiamo visto Dexter.

Sempre TvLine, infatti, rivela che Showtime è ben lontana dall’abbandonare l’idea di riportare Dexter in tv, e starebbe valutando alcuni progetti che coinvolgano il serial killer dei serial killer. Tra questi, uno -forse l’idea più classica e ovvia- riguarderebbe un prequel di Dexter, dedicato dunque alla versione giovane del protagonista.

Chi ha visto la serie originale sa che l’adolescenza di Dexter non è stata semplice, con il padre James Remar ) costretto ad “educare” il figlio con delle regole affinché il suo istinto killer non pesasse sugli innocenti: la serie prequel potrebbe esplorare quegli anni, così come i primi passi in Polizia di Dexter, esplorando la nascita del suo metodo che lo ha portato, ad inizio serie, ad avere una sua “routine” già consolidata.

Sarà difficile, insomma, che Dexter non torni in qualche modo in tv: e se lo farà sarà non più semplicemente su Showtime, ma su Paramount+ with Showtime: il network ha annunciato infatti un rebrand che lo porterà ad assumere il nuovo nome e di conseguenza a portare tutti i propri contenuti -negli Stati Uniti- su Paramount+.