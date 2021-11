Otto anni dopo la sua ultima apparizione, Dexter Morgan è pronto a farsi rivedere, con un nome differente, una location decisamente meno calda rispetto a Miami, ma con la stessa (o forse di più) sete di sangue. Dexter: New Blood è la nona stagione della serie culto di Showtime (da noi su Sky), una limited series per l’esattezza, che riporta in tv Michael C. Hall nei panni dell’ematologo serial killer che sfoga il suo istinto assassino verso persone colpevoli di qualche crimine che il sistema giudiziario non è riuscita a condannare. Che fine ha fatto Dexter, e cosa gli succederà ora? Per scoprirlo, continuate a leggere!

Dexter New Blood, uscita in Italia

I fan italiani di Dexter non dovranno aspettare molto: la nona stagione arriverà su Sky Atlantic ed in streaming su Now da mercoledì 10 novembre 2021 alle 21:15, esattamente tre giorni dopo la messa in onda negli Stati Uniti, al ritmo di un episodio a settimana.

Dexter New Blood, la trama

Le informazioni sulla trama non sono molte, ma più si è avvicinata la messa in onda negli Stati Uniti più sono emersi nuovi dettagli. La nona stagione è ambientata dieci anni dopo il finale dell'ottava (sebbene questo sia andato in onda otto anni fa): Dexter, che aveva fatto credere a tutti di essere morto in un uragano, si era trasferito in Oregon, dove aveva iniziato a lavorare come boscaiolo, lontano da tutti.

Ora, invece, è nella cittadina immaginaria di Iron Lake, nello Stato di New York: qui ha assunto l’identità di Jim Lindsay, lavora come commesso in un negozio di fucili ed armi ed è fidanzato con l’agente di Polizia Angela Bishop (Julia Jones).

Dxter/Jim è amico di tutti e vive nell’anonimato, riuscendo a controllare il suo Passeggero Oscuro; non dialoga più con le visioni del padre Harry (James Remar), ma con quelle della sorella Debra (Jennifer Carpenter), che lo aiutano a stare alla larga dai guai.

Qualcosa, però, sta per cambiare: l’istinto di Dexter torna a galla quando una serie di inquietanti episodi legati alla scomparsa di alcune ragazze lo mettono contro l’imprenditore Kurt Caldwell (Clancy Brown), a capo di una ditta di trasporti e considerato il sindaco ombra di Iron Lake. Non solo: a complicare le cose ci si mette anche l’arrivo in città di Harrison (Jack Alcott), il figlio di Dexter che non vede da anni.

Dexter New Blood, cast

Del cast originario, salvo sorprese, rimangono solo tre attori: Michael C. Hall (Dexter), Jennifer Carpenter (Debra) e John Lithgow, interprete del Trinity Killer che farà un cameo. Il resto del cast, invece, è composto da attori nuovi.

Jack Alcott: Harrison/Randall;

Julia Jones: Angela Bishop;

Clancy Brown: Kurt Caldwell;

Johnny Sequoyah: Audrey, figlia adolescente di Angela, dal carattere molto forte;

Alano Miller: Logan, sergente del dipartimento di polizia di Iron Lake;

Jamie Chung: Molly Park, autrice di un podcast true crime di Los Angeles;

Oscar Wahlberg: Zach;

Michael Cyril Creighton: Fred Jr., affabile proprietario del posto dove lavora Dexter. Nato e cresciuto a Iron Lake e sposato con Brian, è il pastore di una piccola congregazione locale. Tutti lo riconoscono in città;

David Magidoff: Teddy Reed, new-entry del corpo di polizia di Iron Lake, gran lavoratore, dal carattere affabile e intimidito dalla sua nuova capa Angela;

Katy Sullivan: Esther;

Steve M. Robertson: Matt;

Dustin Tucker: Pastore Brian;

Dee Nelson: Susan;

Benjamin Breault: Adam;

Pamela Matthews: Miriam.

La nona stagione ha come showrunner Clyde Phillips, che ha ricoperto questo ruolo anche per le prime quattro stagioni della serie, oltre che essere produttore esecutivo. I dieci episodi della nona stagione sono stati diretti da Marcos Siega, già dietro la macchina da presa di numerose puntate delle stagioni passate.

Dexter New Blood, dov’è stato girato?

La serie evento è ambientata nella cittadina immaginaria di Iron Lake, che è stata ricostruita a Shelburne Falls, in Massachusetts. Le riprese sono iniziate a febbraio 2021, in modo da poter sfruttare la neve naturale presente nella location, e si sono concluse in estate.

Dexter New Blood, dove vederlo?

E’ possibile vedere la nona stagione di Dexter sia in tv, su Sky Atlantic, che in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky e su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Tutte ed otto le stagioni precedenti sono disponibili on demand ed in streaming.