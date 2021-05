La nona edizione di Detto Fatto si è conclusa oggi, venerdì 7 maggio 2021. Esattamente come Ore 14, anche il tutoriale di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero si ferma per dare spazio alle dirette del Giro d’Italia in partenza domani pomeriggio per le prossime 3 settimane, sino a domenica 30 maggio.

A differenza della scorsa edizione in cui il prolungamento coinvolse anche questo programma (terminando addirittura il 3 luglio 2020), quest’anno non solo la partenza è stata posticipata al 26 ottobre 2020 (dopo la fine della scorsa edizione della corsa rosa), ma addirittura si conclude con largo anticipo rispetto alla normale scadenza della stagione che, generalmente, arriva a giugno. Lo stesso accadde per l’edizione 2018/19, quando Detto Fatto si concluse il 10 maggio 2019 proprio per via delle trasmissioni dedicate al Giro.

Inutile girarci attorno, per Detto Fatto quest’anno il percorso non è stato particolarmente facile, bisogna prenderne atto. Troviamo comunque un lato positivo: l’intraprendenza non è mai mancata, nonostante le insidie dei continui cambi di palinsesto, gli spostamenti e nonostante gli incidenti. Il vortice di polemiche provocato dal tutorial sexy trasmesso alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (era il 24 novembre scorso) fu una sorta di ‘fossa scavata’, metaforicamente parlando. Ma si sa, rimboccarsi le maniche, per quanto difficoltoso, può fruttare soddisfazione. Dal fatto si è tratto un grande insegnamento come la stessa Bianca Guaccero disse in apertura al ritorno in onda dopo due settimane di sospensione, il 9 dicembre 2020:

Tutto quello che è successo sia io che la mia grande squadra l’abbiamo vissuta come un’opportunità. Per migliorare, per crescere.

La vicenda – seppur indirettamente – è stata sfiorata da Jonathan Kashanian nel suo ultimo appuntamento con la Superclassifica Jon: “E’ stato un anno difficile per tutti i programmi, ma per il nostro un pochino di più” una frase che mette dentro anche l’ultima disavventura per la conduttrice colpita dal Covid e costretta ad una conduzione casalinga per più di 20 giorni: “E’ stato un anno difficile per Bianca. Per chi fa il nostro lavoro lo sa. Sfido chiunque a trovarsi nella condizione difficile di questa donna. Brava Bianca, sei una grande professionista” lei risponde:

Grazie per avermi supportata e sopportata, aver attraversato il mare in tempesta. Uniti, abbracciati virtualmente, ma abbiamo fatto un bello scudo d’amore rispetto a tutto quello che è accaduto e questo ci ha permesso di non annegare.

La puntata è proseguita per giungere ai saluti finali:

I veri sentimenti e la vera grandezza d’animo delle persone si vedono nei momenti delicati. Voglio ringraziare il nostro pubblico che ha avuto grande pazienza con noi. Ci ha sempre sostenuto e ha creduto in noi, nella nostra semplicità, nella nostra buona fede e nell’amore che abbiamo nel nostro lavoro. Voglio ringraziare Rai 2 nella figura del direttore di rete Ludovico di Meo che ha combattuto sempre al nostro fianco insieme alla nostra Gabriella Oberti (dirigente responsabile dal 9/12). Ringrazio Endemol Shine che ha realizzato alcuni miei sogni. Ringrazio tutti i tutor e la squadra autorale perché mai come quest’anno hanno fatto un lavoro pazzesco di taglia e ritaglia e cuci e allunga…

La Guaccero si commuove, non riesce ad andare avanti. Viene celebrata dai suoi compagni di lavoro e poi chiude: “Mi avete fatto vivere 3 anni meravigliosi e spero di continuarli con voi” dando per certa ormai la conferma del programma nella prossima stagione: “Detto Fatto continua, si rivoluzionerà, cambierà come ci evolviamo noi“.