“Dentro c’è la mia vita”. Sonia Bruganelli, l’annuncio a sorpresa (e la reazione di Madonia)

Sonia Bruganelli fa un annuncio a sorpresa sui suoi profili social. L’ex moglie di Paolo Bonolis è volto televisivo e produttrice e, nel corso degli anni, ha arricchito la sua carriera anche con contenuti originali e dedicati al mondo dei libri. In più occasioni ha infatti messo in evidenza la sua passione per la letteratura, un universo che si discosta dalla sua attività lavorativa ordinaria ma che è sempre stato tra le sue priorità. La conduttrice romana è stata sposata con il conduttore Bonolis dal 2001 al 2023 e dalla loro storia sono nati i tre figli Silvia, Davide e Adele. Proprio in onore del suo percorso di vita, ha annunciato di aver pubblicato un libro intitolato Solo quello che rimane.

L’annuncio bellissimo di Sonia Bruganelli

Non solo tv e produzione, la sua vita è sempre stata anche amore per i libri. Bruganelli non è infatti solo un personaggio televisivo, ma anche una donna che è stata sempre esposta dinnanzi alle luci dei riflettori ma che non ha mai perso la forza d’animo che la contraddistingue. Per questo rappresenta oggi una delle figure femminili più autentiche e libere del mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni ha selezionato volti e talenti per alcuni dei programmi più famosi della tv e ha partecipato a diversi format come il Grande Fratello Vip, a cui ha preso parte in qualità di opinionista.

In queste ultime ore Sonia ha annunciato – a sorpresa – l’uscita del suo nuovo libro, in programma per il prossimo 21 ottobre. “Ho sempre letto libri” – ha scritto lei come didascalia del post – “Non pensavo di scriverne uno. E invece… eccolo qui. Dentro c’è la mia vita – le scelte, le ferite, le rinascite. E ci sono i libri che mi hanno insegnato a guardarmi dentro. “Solo quello che rimane” Dal 21 ottobre in libreria. Ora disponibile in preorder su tutti gli store digitali“.

La reazione di Angelo Madonia

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Bruganelli ha iniziato una storia d’amore con Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle. I due formano ora una vera e propria squadra, sia sul lavoro che nella vita, tanto che lui ha sempre supportato la conduttrice e lo sta facendo anche ora che sta per uscire il suo primo libro. Ai fan non è infatti sfuggito il suo like all’annuncio social dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip.