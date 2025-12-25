Denis Tantucci, chi è la giovane protagonista di Lepordi & Co.: età, dove vive, studi, fidanzato, vita privata

Vita privata e carriera dell’attrice Denis Tantucci, protagonista della pellicola Leopardi &Co. attualmente al cinema.Denise Tantucci continua a consolidare la sua carriera artistica con ruoli di rilievo nella produzione televisiva e cinematografica italiana.Classe 1997, originaria di Fano, l’attrice si è distinta per la sua versatilità e profondità interpretativa, conquistando un pubblico sempre più ampio sia

Vita privata e carriera dell’attrice Denis Tantucci, protagonista della pellicola Leopardi &Co. attualmente al cinema.

Denise Tantucci continua a consolidare la sua carriera artistica con ruoli di rilievo nella produzione televisiva e cinematografica italiana.

Classe 1997, originaria di Fano, l’attrice si è distinta per la sua versatilità e profondità interpretativa, conquistando un pubblico sempre più ampio sia sul piccolo che sul grande schermo. Oggi approfondiamo la sua biografia, la formazione, la carriera e il suo ultimo impegno nella serie Maria Corleone 2, dove interpreta un personaggio centrale.

Carriera e vita privata Denis Tantucci

Nata a Fano il 14 marzo 1997, Denise Tantucci ha mostrato fin da giovanissima una forte inclinazione per il teatro. Ha iniziato a studiare recitazione da bambina e, a soli 12 anni, si è trasferita a Roma per approfondire la sua passione. La città eterna ha rappresentato per lei un trampolino di lancio verso una carriera che si è sviluppata rapidamente. Il debutto televisivo è avvenuto nel 2012 con piccole apparizioni in serie di grande successo come Provaci ancora prof! e Don Matteo. Il vero riconoscimento arriva nel 2013 con il ruolo di Giada Spanoi nella nona stagione di Un medico in famiglia, che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico.

Nello stesso anno si cimenta anche nel canto, incidendo la sua prima canzone “Dressed in Blood”, e pubblica il libro di poesie Fantasticherie e congetture, per il quale nel 2014 riceve il prestigioso Premio internazionale di Letteratura Alda Merini. Nel 2014, la giovane attrice si afferma ulteriormente con la partecipazione a serie di successo come Braccialetti rossi (seconda e terza stagione) e Fuoriclasse (terza stagione). Parallelamente, si avvicina anche al cinema: recita nel film di Neri Parenti Ma tu di che segno 6? e scrive e produce il suo primo spettacolo teatrale, Un doppio legame.

Il 2019 è l’anno di svolta per Tantucci, quando Nanni Moretti la sceglie per il film Tre piani accanto a Riccardo Scamarcio. L’uscita del film subisce però un ritardo a causa delle restrizioni pandemiche e arriva nelle sale solo nel 2021. Successivamente, nel 2022, lavora con i registi Edoardo Falcone e Luca Lucini in Il principe di Roma e Io e mio fratello, consolidando il suo ruolo nel panorama cinematografico italiano.

Nel 2024, la vediamo protagonista nella commedia romantica Hotspot – Amore senza rete, diretta da Giulio Manfredonia, dove recita accanto a Francesco Arca. Parallelamente alla recitazione, Denise è anche testimonial pubblicitaria di una nota compagnia di acque minerali, confermando la sua crescente popolarità. Non solo attrice, Denise Tantucci ha portato avanti con successo anche gli studi universitari: si è laureata in Fisica all’Università degli Studi di Milano, dimostrando un equilibrio tra passione artistica e disciplina scientifica.

L’ultima novità nella carriera di Denise è il ruolo di Beatrice nella seconda stagione di Maria Corleone 2, una produzione attesa e di grande impatto. Il suo personaggio è un’imprenditrice affascinante e determinata, già a capo di diverse attività importanti. La trama la vede incrociare il cammino di Stefano, fratello della protagonista interpretata da Vittorio Magazzù, con cui nasce subito una forte complicità e una scintilla romantica.

Tuttavia, dietro il suo carisma e la sua apparente sicurezza, Beatrice sembra nascondere segreti che potrebbero complicare le dinamiche all’interno della serie. Questa nuova collaborazione si affianca a quella di Fabrizio Ferracane, altra new entry che arricchisce il cast con personaggi complessi e intriganti. La vita privata di Denise Tantucci è mantenuta con discrezione, ma è noto che sia sentimentalmente legata a un ragazzo di nome Nicolò. La sua presenza sui social è significativa, con oltre 150.000 follower su Instagram (@denisetantucci), dove condivide prevalentemente aggiornamenti sul lavoro e momenti di vita quotidiana.

Figlia di padre italiano e madre tedesca, Denise ha coltivato nel tempo diverse abilità artistiche oltre alla recitazione, tra cui la danza classica, il canto e l’equitazione, che testimoniano la sua versatilità e dedizione alle arti performative. Con un percorso che unisce talento, formazione accademica e un’intensa attività professionale, Denise Tantucci si conferma una delle giovani attrici più promettenti del panorama italiano contemporaneo.