Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, nel corso della sesta puntata del reality di Canale 5, ha letto il contenuto della temutissima busta nera con il provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente (Qui, il video). La produzione, in accordo con Mediaset, ha confermato la squalifica di Denis Dosio dopo la bestemmia pronunciata ieri notte.

Signorini: “E’ stata pronunciata un’espressione ingiuriosa che ha offesa la sensibilità di molti telespettatori e credenti. Il protagonista di questa spiacevolissima pagina del Grande Fratello, questa volta, è Denis Dosio.

Dosio: “Mi sono reso conto direttamente dopo. Non è una cosa che solitamente pronuncio. Non farebbe parte di me. Ne ho parlato subito in confessionale. Prego da mesi per aiutare mia nonna che sta combattendo con un brutto male”.

Il padrone di casa ha letto immediatamente il contenuto della lettera che non lascia spazio ad altre interpretazioni:

Denis, il televoto che ti vedeva coinvolto, è stato annullato perché Mediaset ed il Grande Fratello hanno dovuto prendere una decisione sofferta ma inevitabile in questi casi. Sei ufficialmente squalificato dal gioco.

Dosio: “Chiedo scusa in generale. Questa cosa non mi appartiene. Si è capita una cosa diversa”.

Uscendo dal confessionale, il giovane influencer, visibilmente emozionato e provato dalla notizia, è stato abbracciato da tutti i compagni d’avventura:

Dosio: “Spaccate tutto. Non fate gli sbagli che ho fatto io. E’ la cosa più brutta che mi sia capitata. Mi dispiace anche per i miei genitori, mia mamma e mio padre.”

De Blanck: “E’ una persona profondamente buona. E’ un’espressione che usano dalle sue parti. Anche Dio ha perdonato”.

Signorini: “Tutti noi sappiamo come è Denis. E’ un cucciolone, l’abbiamo ripetuto fino all’infinito. Non possiamo essere diretti nel prendere un provvedimento. Non possiamo essere superficiali in questo”.

Denis deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP: ecco il nostro comunicato ufficiale letto direttamente da Alfonso. pic.twitter.com/xZBmEK4rWa — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020

Tutti i ragazzi in Casa hanno amato Denis e la sua allegria: la sua uscita fa calare il gelo. "Mi raccomando, non fate lo stesso sbaglio che ho fatto io" #GFVIP pic.twitter.com/i91cc4EfRY — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020

Foto | Ufficio Stampa