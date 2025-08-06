Demet Özdemir: età, fidanzato famoso, Can Yaman, dove vive, com’era, profilo Instagram

Demet Özdemir negli anni è diventata una delle donne più famose in Italia, dove hanno enorme successo le soap turche. Ma cosa sappiamo di lei?

Demet Özdemir è una delle attrici più amate e seguite della scena turca, con una carriera che spazia dalla danza alla recitazione, conquistando il pubblico internazionale con i suoi ruoli in alcune delle serie più apprezzate, come Io sono Farah. Ma cosa sappiamo realmente su di lei? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita, la carriera e le curiosità su Demet Özdemir.

Demet è nata il 26 febbraio 1992 a İzmit, una città della Turchia, ed è cresciuta in una famiglia con origini bulgare da parte materna. Dopo la separazione dei genitori quando aveva solo sette anni, si trasferisce a Istanbul con la madre e i suoi fratelli. Fin da giovane, sviluppa una passione per la danza, che l’accompagnerà durante i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Carriera e vita privata

La carriera di Demet inizia nei primi anni 2000 come ballerina. Dopo aver fatto parte del corpo di ballo della cantante Bengü, si unisce al gruppo di ballerini Efes Kızları, diventando un volto conosciuto nel panorama musicale turco. Ben presto, però, la sua attenzione si sposta verso la recitazione, un ambito in cui si afferma rapidamente grazie al suo talento. Esordisce come protagonista nel 2013 con la serie Sana Bir Sır Vereceğim, ma è con la commedia romantica Çilek Kokusu (2015) che inizia a guadagnarsi il pubblico italiano.

Ma la vera consacrazione arriva con Daydreamer – Le ali del sogno (2018-2019), dove interpreta il ruolo di Sanem Aydın al fianco di Can Yaman. La serie, amata dal pubblico internazionale, ha consolidato la sua fama in Italia, dove è diventata un vero e proprio fenomeno.

Negli ultimi anni, Demet ha dimostrato una crescente versatilità nei suoi ruoli. Dopo Daydreamer, si dedica a ruoli più drammatici, come quello in My Home My Destiny (2019-2021), una serie di successo in cui interpreta Zeynep, un personaggio che lotta con le difficoltà della vita. Inoltre, nel 2022, ha interpretato Aslı Yıldırım nella commedia romantica Tattiche d’amore (Aşk Taktikleri), un film distribuito su Netflix, che ha ottenuto un enorme successo tra gli utenti della piattaforma.

Nel 2023, Demet è tornata sul piccolo schermo con la serie Io sono Farah (Adım Farah), un dramma che l’ha vista affrontare un ruolo complesso e intenso, confermando ulteriormente la sua capacità di adattarsi a personaggi di diverse sfumature. Nel 2025, sarà protagonista anche della serie Eşref Rüya e del film Cinlerin Düğünü, che promette di offrirle nuove sfide artistiche.

La vita sentimentale di Demet è sempre stata sotto i riflettori. Nel 2021, ha annunciato di essere fidanzata con l’attore e cantante Oğuzhan Koç. Dopo un anno di relazione, la coppia si è sposata nel 2022, ma il matrimonio è giunto a una fine definitiva nel maggio 2023. Demet ha confermato la separazione con un comunicato congiunto, spiegando che la decisione era stata presa di comune accordo. Poco dopo, nel dicembre 2023, Demet ha intrapreso una nuova relazione con Kadir Güneş, un imprenditore turco.

Il successo internazionale di Can Yaman e Demet Özdemir è esploso grazie alla soap turca Daydreamer – Le ali del sogno, in cui i due attori interpretano rispettivamente Can Divit e Sanem Aydın, dando vita a una storia d’amore intensa e romantica che ha conquistato milioni di spettatori. Da quel momento, la chimica che li unisce sullo schermo ha alimentato numerosi rumors e speculazioni sulla loro vita privata, con il gossip che ha messo in luce l’ipotesi di una relazione sentimentale tra i due. Sebbene entrambi abbiano sempre smentito tali voci, continuano a circolare nuove teorie, alimentando l’interesse del pubblico.