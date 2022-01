GF Vip 2022, Delia Duran litiga in diretta con Alex Belli: “Mi sono presa una pausa” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, in onda, stasera, lunedì 10 gennaio, Delia Duran, in quarantena per entrare in casa il prossimo venerdì, ha confermato di non aver ancora digerito l’interesse ‘artistico’ di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge. La modella venezuelana ha ribadito di essersi presa un periodo di riflessione (Qui, il video):

In questi giorni, visto che ci sono stati degli alti e dei bassi, a prescindere di tutto ciò che ho visto fino adesso, mi sono presa una pausa da Alex. Continuiamo a litigare, a dirci delle brutte cose. Per cui ho deciso di avere il mio spazio e di riflettere perché mi sono veramente rotta le scatole di questa storia. Non entro da single. Mi sono preso una pausa. Se lui vuole veramente riconquistarmi devi ripartire da zero. Mi ha chiesto scusa, l’ho perdonato ma lui continua a nominare a Soleil, a pensarla, a scrivere su Twitter. Mi dà tanto fastidio. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, scrive su Twitter. Sono una donna che ha sofferto tre mesi e tu non ti preoccupi per il mio stato d’animo. Ti preoccupi solo di rispondere ai tuoi fan. Fatti un esame di coscienza, vai per la tua strada che io vado per la mia.

L’attore ha cercato di giustificare i tweet delle ultime settimane come l’ultimo tentativo per far ricredere quelli che ancora nutrono dei dubbi sulla genuinità del legame speciale con la compagna d’avventura:

Abbiamo avuto alti e bassi. Ci abbiamo messo una pietra sopra. Abbiamo discusso tanto. Ogni volta che pubblico qualcosa stavo proteggendo qualcosa che abbiamo fatto. Dicevano che avevamo costruito un teatrino.

La neo gieffina, ancora piuttosto risentita, non vede l’ora di incontrare l’influencer per un confronto decisivo:

Finalmente la tua amica ha ammesso che è stata veramente una storiella. E’ stata coerente. E’ una storia vera. Pensi che veramente siamo scemi noi. Che è stata veramente un’amicizia.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’, a pochi giorni dall’ingresso della compagna nel loft di Cinecittà, ha lanciato un avvertimento alla fidanzata: