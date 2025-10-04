“Decisione della Rai”, Milly Carlucci parla di Affari Tuoi. Le parole su Ballando con le Stelle

La nuova stagione di Ballando con le Stelle era attesa con grande curiosità dal pubblico. Non solo perché segna il ventesimo anniversario dello show, ma anche per la presenza di volti famosi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Tra questi, spicca Barbara D’Urso, ex regina di Mediaset.

Nonostante ciò, i dati della prima puntata non sono stati particolarmente entusiasmanti deludendo le aspettative degli addetti ai lavori. Lo show di Rai 1, partito lo scorso 27 settembre, ha raccolto poco meno di 3 milioni di telespettatori, registrando un 23% di share. Numeri che, se confrontati con quelli del diretto concorrente su Canale 5, Tu Si Que Vales, sembrano meno brillanti: il talent di Maria De Filippi ha incollato davanti alla tv oltre 4 milioni di spettatori, con uno share vicino al 29%.

Ma niente panico. Milly Carlucci ha voluto subito tranquillizzare fan e media, difendendo l’andamento della trasmissione.“Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. La verità è che il programma è molto amato e i protagonisti stanno entrando nel cuore della gente. I dati social e digital che sono oggettivi e non frutto di un campione sono lì a dimostrarlo. 40% in più di interazioni è un dato clamoroso” Ha dichiarato a Super Guida TV.

La decisione della Rai e Affari Tuoi

Tuttavia secondo le ultime notizie, la Rai starebbe correndo ai ripari. Pare infatti che abbia deciso di programmare Affari Tuoi anche il sabato, apparentemente per supportare Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha chiarito senza esitazione: “Non c’è nessuna rotta da invertire per quanto mi riguarda. Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare.”

E su Barbara D’Urso? La conduttrice non ha nascosto la stima per la conduttrice, lodando la sua performance nella prima puntata. “Siamo diverse caratterialmente, ma condividiamo passione, dedizione e professionalità”, ha dichiarato Carlucci. Ha aggiunto inoltre che le piacerebbe collaborare con lei in futuro, non come giurata di Ballando, ma come protagonista di un progetto che valorizzi il suo talento sul palcoscenico.

Non poteva mancare un accenno a Belén Rodriguez, che sarà ospite come “ballerina per una notte” in una delle prossime puntate. Carlucci ha spiegato che l’occasione era stata programmata da tempo e che quest’anno le condizioni erano ideali per coinvolgere la showgirl. “Belen è molto motivata e promette di fare un figurone”, ha anticipato, rivelando che il suo partner di ballo sarà Yuri Orlando, uno dei protagonisti di Sognando Ballando.