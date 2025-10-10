De Martino rompe il silenzio: la verità sui video privati con Caroline

Il conduttore napoletano ha parlato per la prima volta di cosa è accaduto a lui e alla compagna quest’estate, il racconto

Stefano De Martino ha deciso di raccontare l’episodio del furto di video privati di cui sono stati vittime lui e la fidanzata, Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi, ospite del Festival di Fanpage Rumore, ha spiegato cosa gli è accaduto, parlando anche di cosa ha provato quando ha scoperto cosa era successo a lui e alla compagna.

La notizia quest’estate è rimbalzata ovunque e lui e la compagna hanno chiaramente sporto denuncia immediatamente e le autorità competenti hanno subito provveduto a chiudere il sito che aveva diffuso i filmati, diventati in poco tempo virali. Fino a questo momento il conduttore napoletano non aveva mai parlato dell’argomento, preferendo il silenzio.

Stefano De Martino, arriva il commento sulla storia dei video intimi

Al sopracitato evento Stefano De Martino ha raccontato qual è stata la prima sensazione provata quando ha saputo che alcuni video privati, suoi e della compagna Caroline Tronelli, avevano iniziato a girare in rete. Una violazione della privacy che il conduttore – pur sapendo di essere un personaggio famoso – mai si sarebbe aspettato.

L’episodio ha generato in lui una certa insicurezza, nonostante si definisca un “ottimista cronico”, ha avuto difficoltà a superare quest’episodio e ci ha messo del tempo a metabolizzarlo, ha spiegato che la prima sensazione è stata la stessa di quando ti entrano i ladri in casa, iniziando ad avere timore a restare in quella casa: “(…) Ti resta addosso la sensazione di sporco“.

Poi Stefano De Martino ha spiegato che i suoi video sono stati rubati non perché fosse un personaggio famoso, ma perché è un sistema che si appropria di immagini intime per poi rivenderle in rete. “Ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato“, ha sottolineato il conduttore di Affari Tuoi. L’ex marito di Belen Rodriguez ha anche sottolineato come mai si sarebbe immaginato di essere “spiato tra le mura di un appartamento”.

De Martino ha voluto ravvisare, proprio perché dice di essere un ottimista cronico, il lato positivo di quanto gli è accaduto, chiarendo come grazie al fatto che una cosa del genere è capitata a lui, che è una persona famosa, il sito è stato subito chiuso e oggi non esiste più. Ha poi spiegato che questa vicenda gli ha fatto comprendere come le persone utilizzino le telecamere in casa per sentirsi al sicuro, ma in realtà questi dispositivi espongono anche a dei rischi, proprio come è accaduto a lui. Ha poi detto di essersi fatto una cultura sul tema della cybersecurity e ha concluso il suo intervento, sottolineando i rischi che si corrono ad avere dispositivi collegati: “(…) Non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando“.