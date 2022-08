L’accordo tra TIM e DAZN della quale vi abbiamo parlato pochi giorni fa sarebbe stato raggiunto. La notizia giunge da Il Sole 24 ore, si attende solo l’ok del consiglio di amministrazione di TIM e da quel momento la piattaforma Timvision ufficialmente non avrà più l’esclusiva dell’applicazione DAZN sul suo box così com’era stata pattuita nel 2021.

D’altronde le dichiarazioni dell’amministratore delegato di DAZN Stefano Azzi rilasciate al Corriere della sera sul “nuovo equilibrio da trovare” non avevano lasciato dubbi sulle modifiche in corso d’opera:

Tim ci ha chiesto di rivedere l’accordo di esclusiva, stiamo cercando di trovare un equilibrio che vada bene a noi e a loro.

Sempre secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore sull’accordo TIM-DAZN: “Il tutto si tradurrà in uno sconto rispetto alla cifra (340 piu’ altre fee per arrivare a 410 milioni l’anno) che, anche se non confermata, dovrebbe attestarsi sui 90-100 milioni con la perdita dell’esclusiva“.

Questo vorrebbe dire per DAZN la possibilità di affidarsi ad un altro (o ad altri) partner oltre TIM per la visione del suo servizio (DAZN rimarrà detentrice tutte le partite del campionato di calcio di serie A sino al giugno 2024). Al contempo vorrebbe dire per Sky (in pole position sugli accordi) rendere disponibile l’offerta DAZN agli abbonati Sky Q completando il quadro delle partite da trasmettere. Chi è abbonato Sky e DAZN dovrà comunque pagare due abbonamenti separati, ma in compenso usufruirà di un unico decoder.

Ad ora – lo ricordiamo – Sky ha la possibilità di trasmettere 3 match di Serie A in co-esclusiva con DAZN.

Per arrivare al traguardo resta solo da capire che via prenderà l’accordo tra Sky e DAZN. Quando si potrà avverare? Forse già nella giornata di domani, giovedì 4 agosto, o al massimo prima che scatti il fischio d’inizio delle prime partite di Serie A che sarà sabato 13 agosto con Milan – Udinese.

Il ritorno di DAZN nei pressi di Sky sembra ormai questione di ore.