Dopo la rabbia dei tifosi (e utenti), e mentre la Lega di Serie A resta silente, è il momento del pressing della politica su Dazn.

Il tema resta quello dello stop, che la società che ha acquistato i diritti tv del massimo campionato di calcio nostrano starebbe pensando di prevedere, alla visione in contemporanea su due device con un singolo abbonamento.

Ieri il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha convocato al Mise i vertici della piattaforma Ott “per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell’azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A“. Un invito subito accolto da Dazn che ha spiegato che “come di consueto siamo disponibili alla collaborazione e al confronto con le autorità e le istituzioni“.

L’incontro tra i rappresentanti di Dazn e Giorgetti, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia, in programma martedì prossimo, 16 novembre, potrebbe portare ad una parziale marcia indietro da parte dell’Ott. Secondo quanto si apprende, infatti, l’ipotesi è che lo stop alla doppia visione con un singolo abbonamento non entri in vigore tra dicembre e gennaio, come dalle prime indiscrezioni, ma con l’inizio della prossima stagione calcistica, mantenendo quindi lo status quo quantomeno fino al termine del campionato 2021/22.

Un compromesso che placherebbe in parte l’ira dei tifosi e che permetterebbe loro di organizzarsi in vista della prossima stagione.

Va notato, però, come l’iniziativa del Mise di convocare Dazn abbia scatenato la reazione dei segretari generali di Slc, Fistel, Uilcom, che la ritengono uno “sgarbo, per non dire sfregio” al Paese: