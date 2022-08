Partite Serie A su Dazn: ecco gli ascolti delle singole partite

Quante persone guardano su Dazn le partite della Serie A di calcio? Una risposta arriva da Auditel, che poche ore fa ha diffuso un report che include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite il software SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky (Zona Dazn) che sono di origine campionaria (SuperPanel).

I dati (l’ascolto è calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo) fanno riferimento alle partite della prima giornata, andata in scena lo scorso weekend.

Il match più visto su Dazn – che ieri ha annunciato che provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante lo scorso weekend, hanno sofferto disagi (si tratterà del 50% del canone mensile pagato dall’abbonato e sarà erogato senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta) – di sabato 13 agosto è stato Milan-Udinese, che ha praticamente doppiato Lecce-Inter (640.291 Vs 371.225), mentre Sampdoria-Atalanta delle 18.30 e Monza-Torino delle 20.45 si sono dovuti accontentare di 45.899 e 81.860 spettatori

Numeri tendenzialmente più alti nella giornata di domenica 14 agosto, con Fiorentina-Cremonese e Lazio Bologna (entrambe giocatesi alle 18.30) viste rispettivamente da 91.307 e 196.274 abbonati.

In serata Salernitana-Roma vista da 193.401, mentre Spezia-Empoli è stata seguita da soli 6.687 telespettatori. Lunedì 15 agosto alle 18.30 Verona-Napoli ha ottenuto i 636.042 come numero medio di ascoltatori. Alle 20.45 la partita più vista dell’intera giornata, ossia Juventus-Sassuolo, che ha sfondato il muro del milioni di spettatori: 1.011.897.

Alcune precisazioni, a margine: a causa delle tempistiche di aggiornamento dell’applicazione Dazn per la piattaforma iOS, i dati di ascolto di quest’ultima non sono stati rilevati per la giornata del 13 agosto 2022 (sono invece presenti a partire dal 14 agosto). Inoltre, rimangono attualmente fuori dal perimetro di rilevazione di Dazn gli ascolti relativi alle applicazioni per Apple TV e TV Panasonic.

Infine, i dati relativi a domenica 14 agosto sono da considerarsi parzialmente impattati dalle problematiche di accesso alla piattaforma, già ricordate prima.