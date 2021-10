Da oggi, 10 ottobre 2021, è disponibile su DAZN, la nuova serie DAZN Original, Neymar Jr. and The Line of Kings, disponibile in Italia e in molti paesi del mondo.

Neymar Jr. and The Line of Kings è una serie che racconta la storia del grande calcio brasiliano degli ultimi 70 anni.

Il calciatore che dà il titolo alla serie, ovviamente, è Neymar, campione della nazionale verdeoro e del Paris Saint-Germain, ex Barcellona, che, al momento, è il secondo calciatore per numero di reti nella Seleção, con i suoi 69 gol segnati in 113 presenze (il primo è Pelè, con 77 gol).

Gli attaccanti che hanno fatto la storia del Brasile, cinque volte campione del mondo, dei quali Neymar Jr. and the line of Kings ripercorrerà la storia, sono ovviamente il precitato Pelé e poi Zico e Romario, passando per Ronaldo e Ronaldinho, fino ad arrivare, appunto, a Neymar.

La storia personale e professionale di Neymar da Silva Santos Júnior verrà raccontata da un punto di vista inedito, dalle origini umili a San Paolo fino al successo come calciatore nel Santos e alla sua avventura, fatta di gioie e dolori, con la nazionale brasiliana.

Neymar, in questa serie, racconterà, in prima persona, cosa si prova a seguire le orme dei più grandi giocatori che hanno vestito la casacca verdeoro.

I racconti dell’attaccante brasiliano saranno accompagnati dai commenti dei maggiori esperti di calcio sudamericano e dai filmati d’archivio delle partite che hanno maggiormente segnato la sua carriera, dal debutto con il Santos al grave infortunio durante la Coppa del Mondo del 2014, passando per la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2016.

DAZN: i contenuti originali

Tra le serie precedenti pubblicate su DAZN, prima di Neymar Jr. and The Line of Kings, troviamo anche Ronaldo: El presidente, docu-serie in 6 episodi che racconta i retroscena della vita di Ronaldo nel suo attuale ruolo di presidente del Real Valladolid, Parallel Worlds, serie che mette a confronto due icone dello sport mondiale, Cristiano Ronaldo e il pugile Gennadiy “GGG” Golovkin, e Club Ibiza: The Session, docu-serie dedicata all’UD Ibiza, il club spagnolo che sogna di giocare nella Liga.

Recentemente, DAZN ha anche pubblicato il contenuto originale italiano Scintille, dedicato ai tifosi più piccoli.