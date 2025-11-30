DAZN lancia un regalo di Natale in anticipo: attivato l’upgrade gratuito per guardare i contenuti su due reti diverse

DAZN ha annunciato il suo regalo di Natale rivolto ad alcuni abbonati. In questi giorni è arrivata una comunicazione via mail.

DAZN Italia sta comunicando il suo regalo di Natale in serbo per alcuni abbonati. A partire dal 28 novembre, è infatti stato effettuato un upgrade temporaneo senza costi aggiuntivi che permette di avere una visione simultanea dei contenuti sportivi in streaming su due reti internet diverse. Un dono che è stato annunciato mediante una comunicazione via mail, avente per oggetto la frase: “Natale arriva in anticipo: guarda DAZN su due reti diverse!”. Una comunicazione riservata soprattutto a chi ha attivo un piano che permette di vedere i contenuti in contemporanea su due dispositivi solamente se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della propria casa. Ad essere esclusi sono gli abbonati al piano Family, che include già al visione simultanea su due reti internet diverse.

L’annuncio di DAZN

Tra i servizi aggiuntivi acquistabili dall’area personale del proprio account Dazn è quindi spuntata una nuova opzione di upgrade, che permette di acquistare un “utente aggiuntivo” per ottenere la visione simultanea su due reti internet diverse, al costo totale di 25 euro in più al mese.

Questa opzione può essere cancellata separatamente al proprio abbonamento, alla data successiva di fatturazione. Grazie alla promozione messa a disposizione per Natale 2025, questo upgrade viene attivato in modo automatico e gratuitamente, senza costi aggiuntivi ma solo per un periodo limitato. Qui il testo della comunicazione arrivata via mail:

“Ciao ***********,

Per le feste ti facciamo un regalo speciale: da oggi fino al 31 dicembre 2025 potrai seguire lo sport di DAZN incluso nel tuo pacchetto in contemporanea su due reti internet diverse, senza alcun costo aggiuntivo.

Cosa significa?

Fino al 31 dicembre, avrai la possibilità di seguire le tue competizioni preferite su due reti internet diverse contemporaneamente. Più libertà e comodità per vivere gli eventi che ami.

Ecco come funziona:

Per tutto il periodo, mentre un membro della tua famiglia si gode un evento live in salotto, tu potrai seguire la stessa partita o un altro contenuto su un altro dispositivo, anche se sei fuori casa e connesso a una rete diversa.

E dopo il 31 dicembre?

Non dovrai fare nulla: dal 1 gennaio 2026 tornerai automaticamente alla tua configurazione originale. Potrai continuare a guardare DAZN su due dispositivi contemporaneamente, ma entrambi connessi alla stessa rete domestica.

Che eventi mi aspettano?

Un periodo speciale ti aspetta! Preparati a vivere il meglio dello sport su DAZN, con tutta la passione delle grandi sfide. Vivi tutte le emozioni!”.

Cosa succederà dal 1 gennaio 2026

Gli abbonati che hanno ottenuto l’upgrade temporaneo con visione simultanea su due reti internet diverse vedranno, a partire dal 1 gennaio 2026, l’abbonamento tornare automaticamente alla sua configurazione originale. Si potranno quindi guardare dei contenuti sportivi in streaming su due disponibili contemporaneamente solo se questi sono connessi alla stessa rete internet.