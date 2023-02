Che figuraccia Dazn! E stavolta non c’entrano i problemi tecnici che spesso hanno coinvolto loro malgrado gli abbonati al servizio di streaming tutto dedicato allo sport. Cosa è successo a questo giro? Ieri, durante Hellas Verona-Fiorentina, posticipo del lunedì della (infinita!) 24esima giornata di Serie A, si sono vissuti momenti di imbarazzo intorno all’89esimo minuto di gioco, in occasione del terzo gol segnato dai viola. Tutta colpa di un replay mandato in onda dalla regia in un momento che poi è risultato essere inopportuno.

In pratica, il telecronista non è riuscito a raccontare in tempo reale (si è accorto della rete segnata con alcuni secondi di ritardo) quanto stesse succedendo sul terreno di gioco, ossia la punizione calciata a sorpresa da Biraghi quasi da centrocampo, che ha chiuso la gara fissando il punteggio sullo 0.3. Una beffa per il portiere dell’Hellas Verona, ma anche e soprattutto per l’incolpevole Gabriele Giustiniani, che non si trovata a Verona, bensì in uno studio di Cologno Monzese, da dove ha realizzato l’intera telecronaca della gara potendo contare solo sulle immagini visibili dai monitor.

L’oggettiva figuraccia di ieri sera (nella clip con gli highlights, disponibile sull’app, il momento è stato ‘doppiato’ in un secondo momento) non può che alimentare nuovamente la discussione sull’assegnazione dei diritti tv del campionato di Serie A. Le domande, in questo senso, sono molteplici, ma in questo caso specifico ne basta una, semplice-semplice, è: può essere accettabile che un broadcaster che detiene i diritti in esclusiva di 7 gare su 10 per ogni turno del massimo campionato di calcio italiano non riesca a garantire una copertura giornalistica dignitosa, per esempio mettendo i professionisti nelle condizioni di raccontare l’evento direttamente in loco?

Intendiamoci, la telecronaca da tubo, come si chiama in gergo quella realizzata da studio e non da stadio, non è una novità nelle telecronache (e non riguarda solo Dazn). Ma di solito viene adottata in caso di impossibilità di raggiungere il luogo che ospita il match o se si ritiene secondario lo stesso (con conseguente risparmio di spese). E qui torniamo al punto di prima: è tollerabile – in primis per gli utenti che pagano l’abbonamento – che una partita di Serie A, per giunta in esclusiva totale su Dazn (come nel caso di Hellas Verona-Fiorentina di ieri), sia trattata come un evento secondario che può essere coperto comodamente da casa?

P.S. Se ve lo state chiedendo, la bordocampista Ilaria Alesso era l’unica fisicamente presente presso il freddo stadio Bentegodi, mentre la seconda voce Simone Tiribocchi affiancava Giustiniani al caldo degli studi di Cologno Monzese.