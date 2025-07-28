DAZN apre ai canali in chiaro: arrivano i contenuti Warner Bros. Discovery

Dazn e Warner Bros Discovery hanno stipulato un accordo, rafforzando ancor di più la loro partnership che era già attiva dal 2020. Ci sarà stavolta un nuovo contratto pluriennale che riguarda l’Italia e che introduce diverse novità nella messa in onda dei contenuti. Gli abbonati al servizio streaming – che trasmette la serie A di calcio – potranno vedere, direttamente in piattaforma, anche i principali canali in chiaro di Warner Bros. Discovery. I telespettatori avranno dunque la possibilità di fruire della visione in diretta di Nove, Real Time, Dmax e del nuovo Discovery Channel.

Dove nasce l’accordo tra DAZN e WBD

A parlarne è stato in primis Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, che ha dichiarato di voler continuare ad investire per arricchire l’esperienza degli appassionati di sport sulla piattaforma. “L’ampliamento dell’accordo esistente con Warner Bros. Discovery consolida una collaborazione che prosegue dal 2020” – ha continuato – “e porta ad un’offerta in app ancora più integrata e completa“. Lo stesso si è detto orgoglioso di aver avuto la possibilità di rafforzare la sinergia con un partner di prestigio con cui la squadra di DAZN condivide visione e ambizione.

Alessandro Araimo, il CEO di WBD Italy&Iberia, ha invece detto di essere lieto di aver ampliato ed esteso l’accordo con DAZN, un partner che lui ritiene essere di grande importanza, dato che negli anni ha saputo apprezzare la qualità e la ricchezza dell’offerta Eurosport. “Siamo lieti che la nostra offerta di intrattenimento trovi una nuova vetrina come quella di DAZN” – ha continuato – “grazie alla quale i nostri canali in chiaro saranno disponibili sulla piattaforma“. Una scelta, questa, che ha dimostrato ancora di più quanto il loro gruppo di lavoro – dice Araimo – sia innovativo sia nella produzione di contenuti che nella loro distribuzione.

L’offerta multisport di DAZN

Tra le altre novità introdotte, DAZN ha fatto sapere di voler ampliare l’offerta multisport che era già presente in app con Eurosport 1 ed Eurosport 2. Nei mesi a venire, gli abbonati avranno la possibilità di guardare soprattutto il tennis con il Roland Garros e gli Australian Open, oltre che i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Sarà dato infine spazio alle dirette di Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta e e Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI; gli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway e la Formula E.