Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha vinto la sfida al televoto contro Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Giulia Salemi, televoto aperto la scorsa settimana.

La Orlando, la Salemi e la Mello hanno atteso il verdetto direttamente nel PalaStudio di Cinecittà (Rosalinda Cannavò, risultando la meno votata, era rimasta all’interno della Casa).

Dayane Mello, con il 45,5% dei voti, come già anticipato, è risultata la più votata.

La modella brasiliana ha dedicato il proprio ingresso in finale a sua figlia, ad Alfonso Signorini e a “tutta la famiglia del Grande Fratello”. Lo scorso novembre, dopo la notizia del primo prolungamento di quest’edizione, Dayane Mello è stata ad un passo dal lasciare la Casa: è stata la ex suocera, tramite una telefonata, a convincerla a rimanere e a trascorrere le festività natalizie nella Casa.

L’esito del televoto non ha stupito coloro che, da diverso tempo, si lamentano per i tantissimi voti a favore di Dayane Mello provenienti dal suo paese d’origine, il Brasile. Stando ad una notizia pubblicata da Trendit, una pagina Instagram brasiliana, che può contare su ben 17 milioni di follower, ha lanciato un appello a favore di Dayane Mello.

Alfonso Signorini, in alcune occasioni, durante la diretta, ha spesso sottolineato il fatto che, nei talk show brasiliani, la vita di Dayane Mello è diventata ricorrente argomento di discussione.

Nonostante le polemiche, Signorini, a Casa Chi, ha dichiarato che i voti dall’estero sono vietati solo per quanto riguarda le votazioni tramite televoto. Per quanto riguarda i voti tramite app e sito web, non ci sono limitazioni.

In chiusura di puntata, è stato aperto un nuovo televoto per decretare il secondo finalista di quest’edizione che sarà uno tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.

Ricordiamo anche che, durante la puntata andata in onda stasera, Alfonso Signorini ha svelato la data ufficiale della finale di quest’edizione, il 1° marzo 2021.

