Grande Fratello Vip 5, la finale andrà in onda il 1° marzo 2021

Alfonso Signorini, durante la trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, ha comunicato agli inquilini della casa di Cinecittà la data ufficiale della finale di questa edizione eterna.

La finale del GF Vip 5 andrà in onda il 1° marzo 2021, ovviamente in prima serata, su Canale 5.

In breve, in quel di Mediaset, hanno deciso di sfruttare tutto il tempo necessario prima che l’attenzione generale si focalizzi sulla settantunesima edizione del Festival di Sanremo che, salvo colpi di scena che non auspichiamo, andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021.

La quinta edizione del GF Vip, quindi, coprirà un periodo di tempo pari a cinque mesi e mezzo, non bissando, per sole due settimane, l’edizione “monstre” andata in onda dieci anni fa, l’undicesima edizione del Grande Fratello “normale”, che andò in onda per sei mesi esatti, dal 18 ottobre al 18 aprile, durando, per la precisione, 183 giorni. Il Grande Fratello Vip 5 si fermerà a 168 giorni.

Anche il GF11 fu prolungato, alla luce dei risultati d’ascolto che crebbero con il trascorrere delle settimane: la finale fu vista da 6.622.000 spettatori con uno share del 32,79%.

Il successo di pubblico è stato utilizzato spesso come motivazione alla base dei vari prolungamenti di quest’edizione, un successo che, innegabilmente, c’è ma che viene spesso enfatizzato nei toni, non paragonabile sicuramente al successo del GF11.

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, la finale del GF Vip era prevista per il 26 febbraio 2021 e anche Alfonso Signorini, durante una recente puntata serale del reality show, aveva comunicato ai concorrenti che il programma sarebbe finito sicuramente prima della fine di febbraio.

Come già anticipato, questa sera è arrivata la comunicazione riguardante il 1° marzo come data della finale e i concorrenti, per il precitato motivo, non hanno nascosto la loro perplessità.

Già questa settimana, due protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, hanno vissuto momenti di crisi, parlando di stanchezza e di voglia di lasciare il programma. Durante la puntata di stasera, sia Zorzi che la Orlando hanno ricevuto non poche attenzioni come sorprese, complimenti e filmati positivi.