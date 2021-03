Dayane Mello: “Ho rifiutato il Grande Fratello brasiliano” (video)

Ospite del terzo appuntamento di Casa Chi, dedicato alla quindicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, Dayane Mello, quarta finalista al ‘Grande Fratello Vip 5’, ha raccontato di aver rifiutato un’importante opportunità lavorativa in Brasile:

Mi hanno chiesto di fare il Big Brother in Brasile, ma non mi sembra il caso dopo sei mesi chiusi nella Casa. Ho detto che potrei stare dieci giorni, scatenare l’inferno e poi andarmene. Ma sei mesi no, anche perché stare lontano da Sofia non mi aiuterebbe in questo momento.