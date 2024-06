Non solo dizi turche: Canale 5 ha deciso di proporre al proprio pubblico di prima serata anche una spy-story di produzione svizzero-tedesca, ovvero Davos 1917. La serie (andata in onda nel 2023 sul canale svizzero Srf 1 e su quello tedesco Das Erste) prende il nome dal luogo in cui la storia è ambientata, una città svizzera che diventa protagonista di una fitta trama di segreti e spionaggi durante la Prima Guerra Mondiale. Siete affascinati da questo contesto? Allora proseguite nella lettura!

Davos 1917, quante puntate sono?

in tutto, gli episodio della prima stagione della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti, Canale 5 li manda in onda al ritmo di due per volta, per tre prime serate, il mercoledì sera a partire dal 19 giugno 2024. L’ultima puntata va in onda il 3 luglio.

Dove vedere Davos 1917 in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Davos 1917 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale della serie tv.

Davos 1917, la trama

Come si evince dal titolo, la serie è ambientata nella città svizzera di Davos nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Qui torna la protagonista, Johanna Gabathuler (Dominique Devenport), infermiera che ha lavorato al fronte a Verdun. Durante la sua missione, però, Johanna è rimasta incinta di un soldato tedesco morto al fronte ed ha partorito la piccola Elli.

Al Cronwald, la casa di cura di proprietà della famiglia della protagonista, non la prendono bene. Soprattutto suo padre, Peter (Hanspeter Müller-Drossaart), lo considera un disonore. Costringe quindi Johanna a rinunciare alla figlia e a diventare promessa sposa del Gran Consigliere Thanner Grossrat (Sven Schelker), in modo da salvare il Cronwald, che si trova in difficoltà economiche.

Johanna è disperata: in suo aiuto giunge la Contessa Ilse von Hausner (Jeanette Hain), ospite della casa di cura, che le propone un patto. L’aiuterà a ritrovare Elli se lei diventerà una spia dei tedeschi. Johanna accetta, iniziando una doppia carriera all’interno del Cronwald, dove fa anche la conoscenza del medico Carl Mangold (David Kross), di cui si innamora.

Davos 1917, cast

Il cast della serie tv è guidato da Dominique Devenport, giovane attrice svizzera statunitense già nota al pubblico di Canale 5 per essere anche la protagonista di Sissi.

Dominique Devenport è Johanna Gabathuler: la protagonista, un’infermiera che accetta di diventare spia;

la protagonista, un’infermiera che accetta di diventare spia; David Kross è Carl Mangold: medico al lavoro al Cronwald;

medico al lavoro al Cronwald; Jeanette Hain è la Contessa Ilse von Hausner: una delle ospiti del Cronwald;

una delle ospiti del Cronwald; Hanspeter Müller-Drossaart è Peter Gabathuler: padre di Johanna;

padre di Johanna; Sven Schelker è Thanner Grossrat: Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna;

Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna; Anna Schinz è Mathilde Gabathuler: sorella di Johanna;

sorella di Johanna; Welket Bungué è Zaire;

Sunnyi Melles è Olga Belova;

Stipe Erceg è Franz;

Max Herbrechter è Ole zu Esteburg;

Cornelius Obonya è il Generale Taylor;

Ruben Brinkman è Van de Velde;

Caspar Kaeser è Jovin Caduff;

Lola Klamroth è Hedwig zu Mehlitz;

Božidar Kocevski è Wladimir Iljitsch Lenin;

Ivan Shvedoff è il Dottor Alexander Parvus;

Thomas Prenn è Georg Kohlmann;

Charlotte Schwab è Gertrud Donatsch;

Pierre Siegenthaler è il Prof. Tschudi;

Anna Holmes è Helen Taylor.

Davos 1917, trailer

Ecco il trailer della serie tv:

Davos 1917, registi e sceneggiatori

La serie tv è stata creata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter, che hanno anche firmato la sceneggiatura con Julia Penner. I registi sono Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede. Davos 1917 è prodotta da Contrast Film, Letterbox Filmproduktion, Amalia Film, SRF e ARD Degeto.

Davos 1917 stagione 2

Ci sarà una seconda stagione di Davos 1917? Per ora, non è stata annunciata, ma la serie tv è stata pensata per essere composta da più stagioni.

Davos 1917, dov’è girata?

Le riprese della serie tv, effettuate tra l’autunno e l’inverno 2022-2023, si sono svolte a Davos, città in cui è ambientata la storia (in particolare al Sanatorio Schatzalp), ma anche nell’ex Hotel Waldhaus a Vulpera (frazione del Comune di Scuol), nei Penzing Studios a Landsberg, in Germania, ed all’ex sanatorio polmonare della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, sempre in Germania.