Canale 5 ha fatto attendere un po’ di più del previsto i fan dell’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre, ma finalmente è giunto il momento di godersi Sissi 3, la terza stagione della serie tv tedesco-austriaca, che va in onda a ridosso dell’estate (mentre le prime due stagioni erano state trasmesse in pieno inverno). Finalmente, tornano in tv Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Curiosi di sapere che cosa gli capiterà nei nuovi episodi? Proseguite nella lettura!

Sissi 3, quando esce?

Rispetto al passato, quando le prime due stagioni sono andate in onda a dicembre, Canale 5 ha deciso di mandare in onda Sissi 3 a giugno. Le date da segnare sono quelle di martedì 11 e giovedì 13 giugno 2024, alle 21:30.

Sissi 3, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Sissi 3 in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui si possono rivedere anche le prime due stagioni.

Sissi 3, la trama

In quella che un giorno sarà l’Europa accade di tutto. In Francia viene proclamata la Repubblica e Napoleone III (Boris Alijnovic) è in fuga. Franz teme che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna e quindi, contro la volontà di Sissi, decide che il principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria (Arian Wegener), nove anni, inizi l’addestramento militare. Sissi, preoccupata, decide di fuggire portando con sé Rodolfo.

Nel frattempo, nel regno si lavora alla realizzazione dell’Esposizione Mondiale del 1873, ma gli operai del Prater chiedono un aumento del salario e un pasto caldo. Dopo un grave incidente, il movimento operaio passa all’azione e attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Bismarck (Bernd Hölscher), invece, minaccia di allearsi con la Russia e di formare un’alleanza contro l’Austria-Ungheria. Franz, per mediare con lo Zar, chiede aiuto all’arciduchessa Sophie (Désirée Nosbusch).

Franz ritrova Sissi e, dopo un appassionato incontro, scompare portandosi via Rodolfo. L'Imperatrice decide di andare a Parigi, dove si abbandona all'assenzio e agli amanti. Lui fa altrettanto, ma a Vienna. Lo Zar, intanto, annuncia il suo arrivo per l'apertura dell'Esposizione Mondiale e Franz intende sfruttare l'occasione per negoziare un'alleanza: Alessandro II presenta un elenco di richieste, tra queste la conquista della Crimea. Per gli scioperi, a corte manca il personale: Franz serve un piatto di uova allo Zar. E, mentre il popolo muore di fame, Sissi propone allo Zar di formare un'alleanza con Bismarck. Nel caos del momento, il principino viene rapito.

L’arciduchessa Sophie riceve il cancelliere Bismarck, mentre Sissi e Franz riescono a individuare la prigione di Rodolfo, ma vengono scoperti, presi in ostaggio e l’edificio in cui si trovano viene dato alle fiamme. Bismarck, sempre più impaziente, minaccia di andarsene, ma Grünne (David Korbmann) libera Sissi e Franz, che possono riabbracciare il figlio e correre a Vienna per proseguire le trattative.

Sissi 3, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della terza stagione sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Canale 5 ne manda in onda tre per volta, per due prime serate, martedì 11 e giovedì 13 giugno.

Sissi 3, il cast

Confermata, nel ruolo della protagonista, l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann.

Dominique Devenport è Sissi ;

è ; Jannik Schümann è Franz ;

è ; David Korbmann è il conte Grünne;

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff è la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese;

è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese; Murathan Muslu è Ödön Körtek , leader ribelle ungherese;

, leader ribelle ungherese; Boris Aljinovic è Napoleone III;

è Napoleone III; Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck.

Nuovi personaggi

Arian Wegener è Rodolfo d’Austria-Ungheria ; figlio di Sissi e Franz;

è ; figlio di Sissi e Franz; Pauline Werner è Wallis , criminale che fa coppia con Gustav (Max Hubacher);

è , criminale che fa coppia con (Max Hubacher); Max Hubacher è Gustav , criminale che fa coppia con Wallis;

è , criminale che fa coppia con Wallis; Deniz Orta è Alma ;

è ; Jakob Geßner è Albert , leader del movimento operaio;

è , leader del movimento operaio; Daniel Friedrich è l’ Arciduca Francesco Carlo ;

è l’ ; William Mang è Barone von Wertheim ;

è ; Walter Sachers è Johann.

Sissi 3, regista e sceneggiatori

Alla regia c’è Sven Bohse (già al lavoro sulle prime due stagioni), mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit (anche showrunner), Robert Krause ed Elena Hell; i consulenti storici sono Thomas e Philipp Ilming. La produzione è di Story House Picture e Satel Film per RTL; la distribuzione internazionale è di Beta Film. La serie ha ricevuto il supporto dalla FFA German Federal Film Board e dalla FFF Bavarian Film and Television Fund.

Sissi 3 stagione, dov’è stato girato?

Le riprese si sono tenute nell’estate 2023; numerose le location, già viste nelle prime due stagioni, in Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria, oltre che ovviamente in Germania. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo. Tra le altre location anche la residenza di Würzburg.

Sissi 4 si farà?

Sì, RTL ha confermato una quarta stagione della serie tv, le cui riprese sono cominciate nella primavera del 2024. La messa in onda in Germania dovrebbe avvenire a fine 2024; in Italia la quarta stagione debutterà nel 2025.