David Parenzo sostituito da Gerardo Greco a L’aria che tira: ecco perché

Non è passata inosservata l’assenza di David Parenzo dalla guida de L’aria che tira. Ecco perché abbiamo visto in onda Gerardo Greco.

Un’assenza che non poteva non essere notata. David Parenzo, conduttore di L’aria che tira su La7, è stato recentemente assente dalla conduzione del programma, suscitando la curiosità dei telespettatori. Chi si è sintonizzato, come avviene ogni mattina, ha ritrovato in onda il giornalista Gerardo Greco. Per quale motivo il celebre conduttore (attivo anche con La Zanzara) non è andato in onda? Sveliamo l’arcano.

Il programma L’aria che tira è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di politica e attualità, grazie alla direzione di Parenzo, che riesce a unire il rigore giornalistico con il dinamismo di una discussione aperta e coinvolgente. In onda dal 2013, il talk show (un tempo condotto da Myrta Merlino) si è sempre contraddistinto per il suo approccio senza filtri, permettendo al pubblico di assistere a dibattiti vivaci e a volte anche controversi. Il conduttore ha reso il programma un luogo in cui le diverse voci politiche e sociali si confrontano, senza mai scadere nel politically correct, ma anzi affrontando con schiettezza anche i temi più delicati. Insomma, la sua assenza, nelle mattine degli italiani, non poteva rimanere inosservata. Ecco, allora, i motivi per i quali il giornalista non è andato in onda.

Perché David Parenzo non è andato in onda?

L’assenza di Parenzo, notata soprattutto nella puntata di venerdì 10 ottobre, non è stata casuale ma dovuta a impegni professionali già pianificati. Per la seconda volta in ottobre, Gerardo Greco ha preso il suo posto alla conduzione del talk show.

Questa assenza, a differenza della precedente del 2 ottobre (in cui Parenzo non era in studio per osservare Yom Kippur, la festività ebraica), è stata programmata da tempo e concordata con La7. Parenzo, infatti, si trovava a Capri per il 40° convegno della Confindustria, dove è stato chiamato a moderare uno dei panel più rilevanti dell’evento.

L’appuntamento che ha portato Parenzo lontano dallo studio televisivo riguarda la moderazione di un incontro dal titolo “Possibili scenari”. Il panel vedrà la partecipazione del noto cantautore Cesare Cremonini e si terrà alle 12 presso l’Hotel Quisisana, uno dei luoghi più emblematici dell’isola di Capri. Il tema dell’incontro sarà un dialogo che toccherà temi trasversali, tra cui economia, cultura e visioni per il futuro del Paese, in linea con i temi centrali del convegno della Confindustria. La partecipazione a questo importante evento era stata programmata precedentemente e concordata con la rete.